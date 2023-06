Už 3. júla vypukne veľká športová šou. Tenisti budú bojovať vo Wimbledone nielen o ikonickú trofej, ale aj o rekordné prémie. Svetová jednotka Novak Djokovič sa navyše chce pokúsiť o niečo, čo sa nestalo desiatky rokov.

Útok na kalendárny grandslam

Uspel na Australian Open a na Roland Garros v Paríži získal srbský tenista Novak Djokovič už 23. grandslamový titul. To znamená, že preskočil Rafaela Nadala a dostal sa na čelo historických tabuliek. Jeho cieľom je momentálne kalendárny grandslam. Musí však uspieť aj vo Wimbledone a na US Open. Viete, kedy sa to podarilo naposledy? Všetky podujatia top štvorky ovládol v roku 1969 legendárny Austrálčan Rod Laver.

„Dobrodružstvo sa ešte nekončí. Ak som stále schopný vyhrávať grandslamy, nemám najmenší dôvod myslieť na koniec kariéry. Stále mám veľkú motiváciu a som hladný po ďalších úspechoch. Už sa teším na Wimbledon,“ prezradil Djokovič.

Veľké priznanie búrliváka Kyrgiosa

Zlý muž, búrlivák a problémový typ. To sú prívlastky Austrálčana Nicka Kyrgiosa, ktorý sa dostal minulý rok až do finále Wimbledonu proti Djokovičovi. Nedávno vyrukoval so šokujúcim priznaním. Po turnaji v All England Clube v roku 2019 dokonca absolvoval psychiatrické liečenie.

„Seriózne som uvažoval nad samovraždou. Prehral som vo Wimbledone, a keď som sa zobudil, otec sedel na posteli a plakal. To ma zobudilo. Vtedy som si povedal, že takto nemôžem pokračovať," uviedol Kyrgios, ktorý teraz patrí medzi top 5 favoritov na celkový triumf.

Dočkáme sa domáceho prekvapenia?

Čiernym koňom Wimbledonu môže byť domáci hráč Andy Murray. V roku 2016 ho ovládol, ale potom ho trápili rôzne zranenia. A príprava na tráve mu skutočne ide, veď po turnaji v Surbitone vyhral 36-ročný tenista aj ten v Nottinghame.

V hre je ďalšia česká senzácia

Najväčšou favoritkou v ženskej časti pavúka je aktuálna svetová jednotka Iga Swiateková. Po triumfe na Roland Garros je kurz na jej výhru 4.70. Zdatnými konkurentkami by mali byť najmä Jelena Rybakinová a Aryna Sabalenková s kurzom 5.00. V Paríži sa však do finále nečakane dostala Karolína Muchová.

Niektorej z českých hráčok sa to môže podariť aj vo Wimbledone. Zastúpenie majú naozaj široké – Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková, Markéta Bouzková, Linda Nosková či Kateřina Siniaková. Zo Slovenska sa najväčšie šance dávajú Anne Karolíne Schmiedlovej. V Paríži nedávno postúpila do osemfinále a dosiahla tak najväčší úspech kariéry.

Viac než dva milióny pre víťazov

Tenis je okrem špičkových výkonov aj obrovským biznisom. Objem prémií tento rok na Wimbledone stúpne až o 11 percent. V praxi to znamená, že hráči si rozdelia rekordných 44,7 milióna libier. Pre víťaza v mužskej aj ženskej časti turnaja je pripravená odmena 2,35 milióna libier. Pre zaujímavosť, neúspešní tenisti z prvého kola zarobia približne 55-tisíc libier. To je o desať percent viac než v minulej sezóne.

