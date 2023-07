Najväčší tenisový sviatok roka Wimbledon pomalý vrcholí a i keď už niekoľko dní je v hlavnej mužskej a ženskej súťaži bez slovenského zástupcu alebo zástupkyne. Krajinu pod Tatrami reprezentuje za mikrofónom Daniela Hantuchová, ktorá má v All England Lawn Tennis & Croquet Club vzácne návštevy.

Hantuchová pracuje aj na trávnatom grandslame pre zahraničnú športovú televíziu ako moderátorka a expertka. Práve na Wimbledone pred šiestimi rokmi oznámila rodáčka z Popradu odchod do športového dôchodku. Na turnaji s dokázala najďalej prebojovať v roku 2002 do štvrťfinále. Rok predtým ho v zmiešanej štvorhre po boku Čecha Leoša Friedla dokázala vyhrať. V týchto dňoch zarezáva pred kamerou, ale našla si čas aj na stretnutia s kamarátkami. „Priateľstvá, ktoré vydržia celý život,“ napísala pod sériu fotiek s bývalými tenistkami Magdalénou Rybárikovu a Barbarou Schett-Eagle. No medzi tenistkami sa nestratila, ani veľká kamarátka Daniely herečka Zuzana Vačkova, ktorá si Wimbledon užíva so všetkým,čo k tomu patrí, veď pozrite si to vo FOTOGALÉRII!