Djokovič zložil poklonu Alcarazovi: Nikdy som nehral s takým hráčom ako on

Londýn - Španielsky tenista Carlos Alcaraz ukončil 34-zápasovú víťaznú šnúru Novaka Djokoviča vo Wimbledone a prvýkrát ovládol turnaj v All England Clube.

Tridsaťšesťročný Srb po nedeľňajšom strhujúcom finálovom stretnutí uviedol, že Alcaraz je bezpochyby najlepší hráč na svete a proti hráčovi ako je on, ešte nehral. Španielsky mladík takisto vyzdvihol kvality o šestnásť rokov staršieho súpera, ktorého označil za svoju inšpiráciu.

Dvadsaťročný Alcaraz pritom nezačal finálový duel ideálne a turnajová i svetová dvojka na dvorci dominovala. Djokovič dvakrát prelomil podanie súpera, vypracoval si náskok 5:0 a dovolil Alcarazovi uhrať iba jeden gem. Pre svetovú jednotku bol kľúčový druhý set, v ktorom preukázal španielsky tenista ohromnú vyzretosť. Druhé dejstvo dospelo až do tajbrejku a po 85 minútach vyrovnal Alcaraz na 1:1. Zároveň tým ukončil Djokovičovu sériu 14 víťazných skrátených hier na grandslamoch. "Keby som ten set prehral, asi by som nemohol zdvihnúť trofej. Pravdepodobne by som prehral v troch setoch," citovala španielskeho mladíka agentúra AP.

Psychicky povzbudený Alcaraz vstúpil do tretieho setu sebavedomo. Ihneď na jeho začiatku brejkol Djokoviča a vypracoval si náskok 3:1. Rozhodujúci moment tretej časti hry nastal v piatom "maratónskom" geme, ktorý trval vyše 26 minút. Alcaraz v ňom využil siedmy brejkbal a koncovku setu zvládol vo svoj prospech. Pred štvrtým setom Djokovič zamieril do šatne a pauza mu po návrate na centrálny kurt pomohla. Alcaraza dvakrát brejkol a vynútil si rozhodujúce dejstvo.

Alcaraz zachoval chladnú hlavu a v piatom sete naďalej dokázal variovať agresívnu hru s milimetrovo presnými stopbalmi, na ktoré Djokovič po takmer päťhodinovom súboji už nedokázal reagovať. Španiel zobral Djokovičovi ihneď podanie, brejk potvrdil čistou hrou a zisk prvého titulu vo Wimbledone už z rúk nepustil. "Splnil sa mi sen. Aj keby som toto finále prehral, bol by som na seba hrdý. Byť súčasťou wimbledonskej histórie v posledný hrací deň je veľká česť. Po prvom sete som si povedal, že ak nezdvihnem úroveň mojej hry, nemám na centri čo hľadať. Novak pôsobil, ako keby mal 26 a nie 36 rokov, dokázal vybehať aj nemožné. Musel som vynaložiť maximálne úsilie, aby som zápas otočil. Je úžasné hrať proti nemu. Veľmi ma inšpiruje. Začal som hrať tenis, keď som ho sledoval," uviedol Španiel v slávnostnom príhovore. Čerstvý majiteľ druhého grandslamu v kariére neopomenul ani prítomnosť španielskeho kráľa Filipa VI.: "Je výnimočné, že finále sledoval v lóži s rodinou. Dvakrát ste boli na mojich grandslamových zápasoch a dvakrát som vyhral. Dúfam, že budete chodiť častejšie. Trávu teraz doslova milujem. Nečakal som, že na tomto povrchu dokážem hrať až tak dobre. Asi sa rýchlo učím. Je skvele byť wimbledonským šampiónom a členom All England Clubu."

Alcaraz sa stal tretím najmladším hráčom, ktorý vyhral grandslam na tráve, po Borisovi Beckerovi a Björnovi Borgovi. Je tiež prvý muž od roku 2002, ktorý vyhral Wimbledon a nepatrí medzi kvarteto Djokovič, Federer, Rafael Nadal a Andy Murray. Djokovič mal na dosah ôsmu wimbledonskú singlovú trofej, čím mohol vyrovnať historický zápis Švajčiara Rogera Federera. Tridsaťšesťročný Srb však po stretnutí silnými slovami vyzdvihol Alcarazovu kvalitu: "Ešte som nikdy nehral s takým hráčom ako on. Dokázal, že je bezpochyby najlepším hráčom na svete."

Duel trval 4:43 h a bol iba o štrnásť minút kratší ako finálový súboj Djokoviča s Federerom z roku 2019, keď v čase 4:57 h utvorili nový rekord v dĺžke finálového stretnutia vo Wimbledone. Djokovič vtedy zdolal Federera 3:2 na sety a zaknihoval piaty titul v All England Clube.