Srbský tenista Novak Djokovič sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Druhý nasadený obhajca titulu zdolal v piatkovom semifinálovom dueli Taliana Jannicka Sinnera v troch setoch 6:3, 6:4 a 7:6 (4). Vo finále sa stretne s víťazom súboja medzi najvyššie nasadeným Španielom Carlosom Alcarazom a turnajovou trojkou Rusom Daniilom Medvedevom.

Pre 36-ročného Djokoviča to bude deviate wimbledonské finále v kariére a piate za sebou. V ôsmich súbojoch o prvenstvo na tráve All England Clubu doteraz prehral iba raz - v roku 2013 s domácim Britom Andym Murrayom. Postúpil do rekordného 35. singlového finále na turnajoch veľkej štvorky. Djokovič zvíťazil aj vo štvrtom vzájomnom zápase so Skinnerom, ktorému nedovolil odplatu za vlaňajšiu wimbledonskú prehru vo štvrťfinále.

Djokovičovi vyšiel vstup do zápasu, keď po troch gemoch viedol 3:0. Po úspešnom Djokovičovom brejku v druhom geme si obaja hráči podržali podania a Srb zužitkoval už prvý setbal. Ani v druhom dejstve sa Sinnerovi nepodarilo brejknúť súpera, ktorý získal súperove podanie v tretej hre, náskok 2:1 následne potvrdil na svojom servise a dotiahol set do víťazného konca. V dramatickom treťom sete si obaja postrážili svoje podania, Sinner mal za stavu 5:4 dva setbaly, ale nevyužil ich. Djokovič dokázal vyrovnať a hoci v tajbrejku prehrával 0:2 aj 1:3, napokon ho získal pre seba, keď premenil hneď prvý mečbal.