Srbský tenista Novak Djokovič úspešne vykročil za obhajobou titulu vo Wimbledone. V 1. kole dvojhry zdolal v pozícii nasadenej dvojky Argentínčana Pedra Cachina 6:3, 6:3, 7:6 (4).

Djokovič má na tráve All England Clubu šancu získať 24. grandslamový titul a upevniť si post lídra historických tabuliek. Zápas medzi Djokovičom a Cachinom po prvom sete prerušili pre dážď. Hoci organizátori na centri zatiahli strechu, nehralo sa vyše hodinu, lebo kurt bol stále mokrý. "Bolo to frustrujúce pre nás i pre divákov. Obaja sme chceli čo najrýchlejšie hrať, no podmienky nám to neumožňovali, tráva bola totiž šmykľavá," uviedol Djokovič po skončení duelu pre akreditované médiá. Tridsaťšesť ročný Srb môže zároveň na aktuálnom turnaji vyrovnať Federerov rekord ôsmich titulov na Wimbledone.