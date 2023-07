Londýn - Česká tenistka Markéta Vondroušová sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo štvrťfinále zdolala štvrtú nasadenú Američanku Jessicu Pegulovú po trojsetovom boji 6:4, 2:6, 6:4.

Pegulová začala aktívne a v druhom geme prelomila podanie Vondroušovej. Češka však postupne zlepšila svoj výkon, menila rytmus hry a ujala sa vedenia 4:2 s brejkom k dobru. Svetová štvorka síce dokázala ešte vyrovnať, no záver prvého setu patril Vondroušovej. Američanka sa v druhom dejstve zmobilizovala, získala dva brejky a vyhrala ho 6:2. Pegulová vstúpila lepšie aj do rozhodujúceho tretieho setu, keď si vytvorila náskok 3:1. Organizátori však potom zápas prerušili pre dážď a zatiahli strechu nad kurtom číslo 1. Finalistke Roland Garros z roku 2019 prestávka pomohla, získala päť gemov za sebou a prvýkrát sa dostala medzi elitné kvarteto na tráve All England Clubu.

"Neviem, čo sa stalo. Prehrávala som 1:4, no podarilo sa mi to otočiť a je to skvelý pocit. Ďakujem všetkým za podporu. Určite mi pomohlo zatiahnutie strechy, aj keď to bola pre mňa nová skúsenosť. Jessica hrala dobre v druhom sete a tlačila ma. Snažím sa však hrať naplno v každom geme a teraz tomu nemôžem uveriť," uviedla Vondroušová v pozápasovom rozhovore.

ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Markéta Vondroušová (ČR) - Jessica Pegulová (USA-4) 6:4, 2:6, 6:4