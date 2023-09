New York - Organizátori tenisového US Open vyhodili z podujatia fanúšika, ktorý spieval počas jedného zo zápasov hymnu nacistického Nemecka. Rozhodcu Jamesa Keothavonga upozornil na správanie fanúšika Nemec Alexander Zverev, ktorý vyhral zápas 4. kola nad Jannikom Sinnerom.

"Práve povedal najznámejšiu frázu niekdajšieho nacistického režimu, ktorá exituje. Je to neakceptovateľné," povedal Zverev rozhodcovi podľa agentúry AP. Keothavong neúspešne vyzval diváka, aby sa priznal a požiadal o úctu voči obom hráčom. O chvíľu ho identifikovali ďalší diváci a odviedla ho ochranka. Zverev podľa vlastných slov už zažil znevažujúce poznámky, nikdy však v spojitosti s nacistickým režimom.

"Začal spievať vtedajšiu hymnu Deutschland über alles, to bolo tak nejak priveľa. Bol aktívny celý zápas, čo mi samo o sebe nevadí, mám rád hlučných a oduševnených fanúšikov. Ako Nemec však nie som hrdý na túto časť našej histórie, a nie je dobré robiť niečo takéto v prvom rade. Veľa ľudí to podľa mňa počulo. Ak by som nereagoval, nebolo by to odo mňa správne," vysvetlil 26-ročný tenista.

K inkriminovanému momentu došlo vo treťom geme štvrtého setu, ktorý Zverev prehral 4:6. Vo štvrťfinále nastúpi proti obhajcovi titulu Carlosovi Alcarazovi zo Španielska.