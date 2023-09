Šport24.sk Tenis US Open Video, ktoré nemal nikto vidieť: Emočný výbuch Sabalenkovej v šatni po prehratom finále US Open ×

Finále US Open so sebou prináša obrovské emócie – pozitívne na strane víťazky, negatívne na strane porazenej. Sociálnou sieťou koluje video Aryny Sabalenkovej, ktorá sa musela uspokojiť s trofejou pre porazenú finalistku po zápase s Coco Gauffovou. Keď prišla do šatne, vybúrila sa na svojej rakete, ktorú roztrieskala o zem. Zábery rozprúdili diskusiu o tom, či sa video malo dostať na verejnosť. „Nemalo to byť nikde zverejnené. Je to súkromná chvíľka Sabalenkovej, keď bola sklamaná po prehratom finále,“ napísala mama tenistu Andyho Murrayho. Viacerí užívatelia ocenili, že Sabalenková neprejavovala negatívne emócie na kurte po prehre, aby nepokazila veľký moment víťazky.