Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole zdolala Ukrajinku Katerynu Baindlovú 6:4, 3:6, 6:3. Jej ďalšou súperkou bude Španielka so slovenskými koreňmi Rebeka Masárová, ktorá vyradila ôsmu nasadenú Grékyňu Mariu Sakkariovú 6:4, 6:4.