US Open

New York - Dvadsaťtrinásobný grandslamový šampión Novak Djokovič nastúpi v súboji o trofej proti Medvedevovi, ktorý ako nasadená trojka vyradil obhajcu titulu Španiela Carlosa Alcaraza 7:6 (3), 6:1, 3:6 a 6:3. Duel bude reprízou finále z roku 2021, vtedy si Rus poradil s Djokovičom v troch setoch.

Medvedev sa prebojoval do finále US Open tretíkrát v kariére, pred dvomi rokmi získal vo Flushing Meadows svoj dosiaľ jediný grandslamový titul. Alcaraza zdolal druhýkrát v kariére, tento rok s ním prehral v Indian Wells i vo Wimbledone. Hoci v semifinále zahral menej víťazných úderov - iba 38 v porovnaní s 45 Španiela - pomohol si aj deviatimi esami, ktoré si jeho súper za celý zápas nepripísal. Úspešne odvrátil osem z deviatich brejkbalov.

Vyrovnaný prvý set zlomil Rus až v tajbrejku, keď vďaka drvivému finišu získal štyri výmeny za sebou a vyhral 7:3. Druhú sadu získal vo svoj prospech až nečakane ľahko, v druhom geme premenil prvý brejkbal v zápase a dostal sa do vedenia 3:0. Líder svetového rebríčka nedokázal zareagovať, ešte raz stratil servis a tak Medvedev získal set v pomere 6:1. Tretí set mal vyrovnanejší priebeh. Alcaraz prvýkrát zlomil súperov servis, no prehra 3:6 Medvedeva nepoložila. Štvrté dejstvo otvoril čistou hrou a keď prelomil štvrtýkrát v zápase podanie Španiela, vykročil za postupom do finále. V deviatom geme sa ešte poriadne nadrel, ale napokon premenil svoj štvrtý mečbal.

"Je to niečo úžasné, zdolať niekoho, ako je Carlos. Pred stretnutím som mal obavy, predsa len, v tomto roku som s ním už dvakrát prehral. Ak som chcel uspieť, potreboval som podať 110-percentný výkon. Myslím si, že som predviedol 120-percentný, teda s výnimkou tretieho setu," povedal v prvom rozhovore na kurte Medvedev, ktorého vo finále čaká Djokovič: "Je to výzva, hrať proti chlapíkovi, ktorý má na konte 23 grandslamových titulov a ja mám iba jeden. Keď som ho pred dvomi rokmi zdolal, hral som lepšie, než som si myslel. Musím to predviesť znovu, nie je iná možnosť."

Alcaraz, víťaz tohtoročného Wimbledonu, prišiel o šancu na zisk tretieho grandslamového titulu v kariére. Na turnajoch veľkej štvorky neuspel po predchádzajúcich 12 výhrach. "Hoci sa už cítim vyzretejší, takéto zápasy môžu stále prísť. Myslel som si, že dokážem nájsť riešenie, i keď sa duel nevyvíjal správnym smerom. Po tomto zápase musím zmeniť názor. Stále sa mám čo učiť," priznal 20-ročný Španiel.

Djokovič potreboval na postup iba tri sety. Po hladkom triumfe nad Sheltonom sa prebojoval do rekordného 36. singlového finále na turnajoch veľkej štvorky. Má tak šancu zabojovať o 24. grandslamový titul, ktorým by sa v pozícii najúspešnejšieho tenistu vzdialil Španielovi Rafaelovi Nadalovi (22) a vyrovnal absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej.

Dvadsaťročný Shelton nastúpil vo svojom premiérovom grandslamovom semifinále sebavedomo a prvé dva servisy zvládol bez problémov. V šiestom geme sa však Djokovič dostal k prvému brejkbalu a hneď ho využil. Srb ho následne potvrdil a viedol 5:2. V ôsmom geme sa favorit dostal k štyrom možnostiam ukončiť set, no Američan sa nevzdal a znížil na 3:5. Na vlastnom podaní ešte ponúkol Sheltonovi jednu šancu, ale zvyšok hry zvládol vo svoj prospech. Druhý bol v jasnej réžii favorita, ktorý dvakrát Američana brejkol. Tridsaťšesťročný Srb viedol v treťom dejstve 3:1 aj 4:2, ale Shelton zabojoval a vyrovnal na 4:4. Djokovič mohol ukončiť duel na vlastnom podaní za stavu 6:5, no neuspel a napokon rozhodol až v tajbrejku.

"Toto sú zápasy, ktoré ma inšpirujú k tomu, aby som sa každý deň prebudil a pracoval tvrdo ako mladí chlapci. Nemôžem byť šťastnejší, že som sa dostal do ďalšieho grandslamového finále," uviedol Djokovič, ktorý pri oslavách napodobnil Sheltonovo víťazné gesto s položením telefónu, za čo si vyslúžil piskot niektorých fanúšikov.

muži - dvojhra - semifinále:

Novak Djokovič (Srb.-2) - Ben Shelton (USA) 6:3, 6:2, 7:6 (4), Daniil Medvedev (Rus.-3) - Carlos Alcaraz (Šp.-1) 7:6 (3), 6:1, 3:6, 6:3