Česká tenistka Karolína Muchová to vie nielen s raketou. Finalistka druhého grandslamového turnaja tohtoročnej sezóny Roland Garros v Paríži má talent na spev a hru na hudobné nástroje. A jej hudobné videá, ktoré vôbec nepôsobia amatérsky, si získavajú čoraz väčší ohlas.

Keď 27-ročná rodáčka z Olomouca dostala otázku, či by v budúcom živote chcela byť radšej Taylor Swift alebo Roger Federer, podľa webu isport.blesk.cz odvetila: „Taylor Swift. Určite sa to nestane, ale keď si to predstavím, musí byť jeden z najkrajších zážitkov, čo človek môže mať, keď vojde na plný štadión. Ste na pódiu sám alebo s kapelou, ľudia spievajú vaše pesničky, čo ste napísali... To musí byť úplne neskutočný pocit.“

Tvrdí, že na svoje hudobné pokusy dostala viacero vtipných reakcií. „Karolína Plíšková si zo mňa robieva srandu. Brat tiež... Pán Habera mi písal, že môžem ísť do Superstar. Mirai (český spevák, pozn.) mi pod posledným videom odkázal, že je rád, že hrám tenis a nie som v hudbe ako konkurencia. Samozrejme, zo srandy,“ poznamenala Muchová, ktorá sa na aktuálnom grandslamovom podujatí US Open v New Yorku prebojovala už do osemfinále ženskej dvojhry. V nedeľňajšom súboji o postup do štvrťfinále bude jej súperkou Číňanka Sin Wang.