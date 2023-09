Vo štvrťfinále nestratil ani set, no prechádzka ružovou záhradou to veru nebola. Ruský tenista Daniil Medvedev bol po postupe cez kraja Andreja Rubleva poriadne ostrý.

Na kurte vo Flushing Meadows totiž vládli extrémne náročné podmienky. „Bolo to brutálne. Jediná dobrá vec bola, že trpeli obaja hráči a pre oboch to bolo rovnako ťažké,“ vyhlásil Medvedev. Teploty sa šplhali k 34 stupňom Celzia, na newyorskom betóne boli ešte vyššie a úmorné horúčavy boli podľa Rusa nebezpečné. Studené zábaly z uterákov v prestávkach gemov totiž pomohli len na malú chvíľu.

„Na konci prvého setu som už ani nevidel loptičku. Len som sa snažil hrať inštinktívne, snažil som sa bežať, chytiť loptičku, môj súper robil to isté. Pred niektorými bodmi som si hovoril: 'Vyzerá to tak, že už nevládze bežať.' On tam však neustále bol a pýtal som sa sám seba: 'Sakra, kedy sa unaví?' Boli sme však obaja celý čas unavení,“ pokračoval Medvedev, ktorý počas tretieho setu v jednom momente prišiel ku kamere, do ktorej zahlásil: „Ani si to neviete predstaviť. Raz tu niekto zomrie, a potom uvidia."

Podľa bývalého tenistu a dnes televízneho experta Matsa Wilandera sú podmienky v New Yorku náročnejšie ako na Australian Open, kde tenisti taktiež každoročne bojujú s úmornou horúčavou.

„Myslím, že tu je to kvôli vlhkosti nebezpečnejšie ako v Austrálii. Tam je slnko naozaj silné, ale v New Yorku sa k tomu pridáva vlhkosť a pred tou sa neskryjete. Je to brutálne. Niektorí hráči sa s tým dokážu vyrovnať lepšie ako tí ostatní. Je to veľmi individuálne,“ povedal.

Medvedeva čaká v boji o finále jedna z najťažších prekážok. V piatok sa stretne so Španielom Carlosom Alcarazom, ktorý si taktiež bez straty setu poradil s Nemcom Alexandrom Zverevom.