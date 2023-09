New York - Chorvátsky tréner Goran Ivaniševič je presvedčený, že jeho zverenec Novak Djokovič je jeden z najlepších športovcov histórie. Podľa neho herné majstrovstvo a dosiahnuté úspechy "Noleho" presahujú hranice tenisu a jeho nezlomná vôľa a víťazná mentalita z neho robia "športového génia".

"Nemyslím si, že niečo také sa dá natrénovať. Musíte sa s tým narodiť. Novak je génius, jediný svojho druhu. Zo športového hľadiska nie je na svete veľa takých ľudí, ako je on," vyjadril sa Ivaniševič na adresu 36-ročného Srba. Djokovič sa stal v noci na pondelok štvrtýkrát v kariére víťazom US Open, keď vo finále v New Yorku zdolal Rusa Daniila Medvedeva. Získal 24. grandslamový titul vo dvojhre a vyrovnal absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej.

"Dosiahol jeden z historicky najväčších úspechov, aké sa dajú vybojovať v športe. Nehovoríme len o tenise, ale o športe celkovo. Je chlapík, ktorý sa vie sám namotivovať. Mal šťastie, že súťažil s velikánmi ako Rafa Nadal či Roger Federer, ktorí vstúpili na tenisovú scénu ešte skôr a vzájomne poháňali jeden druhého k vyšším výkonom," povedal Ivaniševič. Podľa neho je Djokovič rodený víťaz. "Keď mu poviete, že niečo je nemožné, iba ho tým namotivujete. Urobí všetko pre to, aby vám dokázal, že sa to dá. Nepozná výhovorky. Vždy sa snaží nájsť spôsob, ako zvíťaziť, bojuje, aj keď sa necíti dobre, či je zranený, alebo nie je. Nemyslím si, že je to o tom, že pochádza z Balkánu, nie všetci sme takí. Určite je jedinečný. To je dôvod, prečo je najlepší," citovala 51-ročného Chorváta agentúra AFP.

Djokovič si ziskom 24. grandslamového titulu upevnil post lídra mužských historických tabuliek, druhý Španiel Rafael Nadal má na konte 22 trofejí z podujatí veľkej štvorky. Srb je navyše od pondelka opäť svetovou jednotkou, na čele rebríčka ATP vystriedal Španiela Carlosa Alcaraza.