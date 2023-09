Srbský tenista Novak Djokovič zaknihoval v nedeľu ďalší grandslamový triumf. V newyorskom Flushing Meadows získal 24. titul na podujatiach veľkej štvorky. Pre náš portál sa na jeho adresu vyjadril legendárny slovenský tenista Dominik Hrbatý, ktorý mal pre Srba len slová chvály.

Djokovič prekráčal posledným grandslamovým podujatím v roku bez väčších problémov. Čím ďalej v turnaji bol, tým lepšie hral. Čerešničkou na torte bolo perfektné finále proti Daniilovi Medvedevovi. Srb opäť ukázal, ako fantasticky je pripravený a proti hráčom, ktorí sú často mladší aj o 10 rokov je takmer vždy lepším hráčom a je priam nemožné ho zlomiť.

"Je to celý systém prípravy. Základ tvoria jeho fyzické možnosti a danosti. Sledoval som semifinále aj finále. Fyzicky je určite silnejší ako všetci jeho mladší súperi. Najdôležitejšia je v jeho prípade strava. On je vegán, neje nič živočíšne, vyhýba sa teda rôznym zápalom a zraneniam. Telo rýchlejšie regeneruje. Niekedy sa tieto veci veľmi neriešili, v dnešnej dobe to Djokovič dotiahol do dokonalosti a ukázal, ako takéto „maličkosti“ dokážu predĺžiť kariéru," vysvetlil silné stránky Djokoviča Hrbatý.

Bývalý slovenský tenista poukázal aj psychickú stránku Noleho. Niekedy majú jeho súperi pocit, že je na dne, no Novak dokáže v priebehu pár výmen obrátiť zápas na svoju stranu: "Každý to prežíva inak. Každý tenista má svoj rituál, ako sa dokáže naštartovať. U Djokoviča sú to meditačné veci. Mimo tenisu často chodí meditovať do hôr či kláštorov. Toto je jeho spôsob. Ak by som mal tipovať, tak u Djokoviča ide aj na kurte o meditáciu. On si počas tej krátkej prestávky na lavičke dokáže resetovať hlavu a upokojiť sa. Je tam samozrejme veľa ďalších faktorov. Má obrovské skúsenosti, má vek, vie ako nepodľahnúť panike. Opäť na kurte začne hrať jednoduchý tenis a postupne začne pridávať do zložitosti. Je to ako keď sa roztrhne reťaz a musí ju skladať odznova. On presne vie, ako na to," opísal Hrbatý Djokovičove spôsoby, ako nestratiť hlavu počas vypätých chvíľ.