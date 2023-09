Šport24.sk Tenis US Open Domáca nádej Gauffová po postupe do semifinále: Defenzíva vyhráva zápasy Foto: Manu Fernandez

New York - Americká tenistka Cori Gauffová sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom US Open. Turnajová šestka deklasovala vo štvrťfinále nasadenú dvadsiatku Lotyšku Jelenu Ostapenkovú 6:0, 6:2.