Na Djokoviča sa usmiala šťastena: Po ročnej pauze bude môcť opäť štartovať na US Open

US Open

Srbský tenista Novak Djokovič môže už tento rok nastúpiť na US Open. Vláda USA totiž pozmenila svoje nariadenie o zákaze vstupu do krajiny pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa nenechali očkovať proti Covidu 19.

Djokovič je jeden z najznámejších športovcov, ktorý sa nedal zaočkovať a tak nemohol hrať v Spojených štátoch od novembra 2021. Tridsaťpäťročná svetová jednotka naposledy hrala na US Open v roku 2021, keď sa jeho snaha zavŕšiť kalendárny rok na Grandslame skončila prehrou vo finále s Rusom Daniilom Medvedevom. Odvtedy Djokovič na amerických tenisových turnajoch absentuje.

Dvadsaťdvanásobný grandslamový víťaz v dvojhre neúspešne požiadal o špeciálnu výnimku na vstup do Spojených štátov, aby mohol hrať na tohtoročných podujatiach Masters v Indian Wells a Miami. Organizátori US Open, ako aj Americká tenisová asociácia vyzvali, aby udelili Djokovičovi výnimku. V pondelok však Biely dom potvrdil, že podmienka očkovania pre cudzincov vstupujúcich do Spojených štátov bude 11. mája zrušená.