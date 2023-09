New York - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal štvrtýkrát v kariére víťazom US Open.

Vo finále zdolal v pozícii turnajovej dvojky tretieho nasadeného Rusa Daniila Medvedeva 6:3, 7:6 (5), 6:3. V New Yorku získal 24. grandslamový titul vo dvojhre a vyrovnal absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej.

Djokovič si zároveň upevnil post lídra mužských historických tabuliek, druhý Španiel Rafael Nadal má na konte 22 trofejí z podujatí veľkej štvorky. Srb je od pondelka opäť svetovou jednotkou, keď na čele rebríčka ATP vystriedal Carlosa Alcaraza. Nadalov krajan ako obhajca titulu prehral v semifinále s Medvedevom.

"Nole" si z Flushing Meadows odnáša prémiu tri milióny USD pred zdanením a 2000 bodov do rebríčka. Na US Open predtým triumfoval v rokoch 2011, 2015 a 2018. Vlani na turnaji nemohol štartovať, keďže nebol zaočkovaný proti ochoreniu Covid-19. Tohtoročný triumf má pre Djokoviča špeciálnu príchuť. Medvedevovi totiž odplatil finálovú prehru zo septembra 2021, keď ho Rus pripravil o kalendárny Grand Slam.

Aj v tejto sezóne vyhral Djokovič tri grandslamové turnaje. Neuspel iba vo finále Wimbledonu, v ktorom prehral v piatich setoch s Alcarazom. Medvedev ťahal v rozhodujúcom súboji na US Open druhýkrát za kratší koniec, v roku 2019 podľahol po päťsetovej dráme Nadalovi.

Djokovičovi vyšiel úvod finálového zápasu, keď v druhom geme prelomil podanie Medvedeva a po potvrdení brejku si vybudoval náskok 3:0. Srb hral maximálne koncentrovane, ťažil z kvalitného prvého servisu a vo výmenách robil oveľa menej nevynútených chýb ako jeho súper. V ôsmom geme nevyužil pri podaní Medvedeva dva setbaly, no v ďalšej hre premenil v poradí tretí.

V druhom dejstve za stavu 2:2 viedol Djokovič na returne 30:0, no Medvedev následne získal štyri fiftíny za sebou, čo ho výrazne povzbudilo. Na konci setu sa dostal k dvom brejkbalom, no nevyužil krízu Djokoviča, ktorý mal v tých chvíľach kŕče v nohách a problémy s pohybom. Srb si vynútil tajbrejk, v ktorom ukázal veľkú mentálnu silu. Otočil z 1:3 na 4:3 a v koncovke slávil úspech. Druhý set trval 1:45 h.

V treťom dejstve sa Djokovič vďaka brejku vo štvrtom geme ujal vedenia 3:1. Medvedev síce vzápätí kontroval rebrejkom, no v šiestej hre opäť stratil servis a Srb už dotiahol zápas do úspešného konca. Pri vlastnom servise premenil hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Rusom na 10:5.

Djokovič počas slávnostného ceremoniálu neskrýval emócie

"Zisk 24. grandslamového titulu pre mňa znamená všetko. Žijem si svoj detský sen. Hrám na najvyššej úrovni a venujem sa športu, ktorý mi toľko dal. Naša krajina zažila v 90-tych rokoch ťažké skúšky a moji rodičia museli vynaložiť veľa úsilia, aby ma podporovali. Tenis je veľmi drahý šport, ale ja som sa do neho zamiloval. Bola to možno zvláštna voľba, no vyplatila sa. Ďakujem mojej žene, deťom a celému tímu. Táto trofej patrí takisto aj vám. Písať tenisovú históriu je neuveriteľne pozoruhodné, ťažko to opísať slovami. Keď som mal 8 či 9 rokov, chcel som byť najlepší hráč na svete. Ked som to dosiahol, dával som si ďalšie ciele. Nikdy by som si však nepomyslel, že získam 24 grandslamových titulov. Dúfam, že tento nebol posledný, prečo ešte nenatiahnuť šnúru, keď´sa cítim v pohode."

Medvedevovi zablahoželal k úspešnému turnaju. "Daniil je veľmi milý človek, má skvelého kouča a určite sa ešte môže zlepšovať. Zostaň taký aký si, autentický a originálny, milujem tvoje repliky." Djokovič si počas odovzdávania trofeje obliekol tričko s číslom 24 a vzdal hold bývalému americkému basketbalistovi Kobemu Bryantovi, ktorý v januári 2020 tragicky zahynul prí páde vrtuľníka. "Nikomu som to nepovedal, no dal som si vyrobiť špeciálne tričko pre prípad, keby som vyhral. Kobe mi bol veľmi blízky, mal rovnakú mentalitu a pomohol mi vrátiť sa medzi elitu, ked mi bolo najhoršie. Jeho smrť ma veľmi zasiahla. Teraz mám na sebe tričko s 24-kou, dres s rovnakým číslom nosieval počas pôsobenia v Los Angeles Lakers. Je v tom kus symboliky."

Medvedev zložil Djokovičovi poklonu. "Veľká gratulácia Novakovi k 24. grandslamovému titulu. Ja tiež nemám zlú kariéru, ale zatiaľ mám iba jednu trofej. Dúfam, že toto nebolo moje posledné grandslamové finále. Pred dvoma rokmi pri mojom triumfe na US Open sme s manželkou oslávili výročie svadby tým najlepším spôsobom, teraz som to chcel zopakovať, no nevyšlo to. Postup do finále si však cením. Ďakujem mojej rodine. Viem, že niekedy je to so mnou zložité, no budem sa snažiť trochu ukázniť."

muži - dvojhra - finále:

Novak Djokovič (Srb.-2) - Daniil Medvedev (Rus.-3) 6:3, 7:6 (5), 6:3