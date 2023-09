US Open

Tenisový svet ohurovala už ako 15-ročná, radia ju medzi najväčšie talenty sveta. Teraz Coco Gauffová vyhrala US Open. Rozprávkový príbeh mladej Američanky však skrýva aj temné zákutia.

V roku 2019 patrila Gauffová medzi senzácie Wimbledonu, keď v 1. kole vyradila legendárnu Venus Williamsovú. Práve sestry Williamsové – a špeciálne Serena – sú dôvod, prečo Coco hrá tenis a prečo sa otec rozhodol dať jej do rúk raketu. „Až potom, ako som postúpila do hlavnej časti Wimbledonu, dvaja učitelia v škole zistili, že hrám tenis. Videli moje meno v článku. Ďalší traja učitelia však o mojej tenisovej kariére nevedia,“ komentovala vtedy 15-ročná Gauffová situáciu okolo nej.

Na svoj vek bola už v tom veku veľmi vyspelá. Už v spomínanom veku sa zaujímala o aktuálne udalosti aj o históriu. Na sociálnej sieti, okrem iného, komentovala krízu v Sudáne či historickú problematiku otrokov. Ako 16-ročná bola výraznou podporovateľkou hnutia Black Lives Matter, rieši sexizmus v tenise aj v bežnom živote. Keď jej semifinálový zápas na tohtoročnom US Open prerušili klimatickí aktivisti, neodsúdila ich, ale upozornila na klimatické zmeny.

„Od prvého tréningu som jej hovoril, že svojou raketou môže zmeniť svet. Nebudem jej vravieť, aby strkala hlavu do piesku a ignorovala problémy v spoločnosti,“ vysvetľoval otec Corey.

Americká tínedžerka je dnes už svetovou trojkou. Počas krátkej kariéry zarobila len na prize money na tenisových turnajoch vyše 11 miliónov dolárov. Až osem miliónov dolárov minulý rok zarobila na marketingových spoluprácach.

Kráľovské zárobky a rozprávkový príbeh však nemá len svetlú stránku. Obrovský talent totiž prináša obrovské očakávania a tlak. Vyhorenie či nezvládnutie tlaku nie je nič výnimočné, veď víťazka US Open z roku 2021 Emma Raducanuová, ktorá grandslam vyhrala v 18 rokoch, sa odvtedy trápi a dnes ju nájdeme až na 194. mieste vo svetovom rebríčku.

S očakávaniami neustále bojuje aj Gauffová. „Počas kariéry sa mi neustále stáva, že som najmladšia, ktorá niečo dosiahla. Prinieslo to so sebou pozornosť a tlak, ktorý som nechcela,“ hovorila Američanka, ktorá zažívala náročné chvíle: „Bojovala som vo vnútri s pocitom, že vlastne neviem, či toto naozaj chcem. Rok som bola vo veľkej depresii. Bol to najťažší rok.“

Depresívne chvíle spôsobili, že Coco mala pocit, že je tu na všetko sama. „Cítila som sa tak, že tu pre mňa nikto nie je. Keď máte zlé myšlienky, nikdy nevidíte svetlú stránku veci,“ pokračovala tenistka, ktorá vážne uvažovala o tom, že skončí s tenisom. Kvôli nemu sa jej totiž zdalo, že deti, ktoré viedli iný život, boli šťastné, kým ona sa tak necítila.

Gauffovú po poslednej loptičke premohli emócie. Zdroj: Getty images

„Hovorila som si, či by som sa taktiež nemala sústrediť na život. Bola som stratená a zmätená. Premýšľala som neustále, či chcem hrať tenis ja, alebo skôr ostatní chcú, aby som ho hrala. Prišla som však postupne na to, že musím začať hrať sama pre seba, nie pre ostatných ľudí. Spoznala som samú seba a vyšla som z toho silnejšia.“

Podľa svojich slov Coco akceptovala to, kým je. Okrem očakávaní víťazstiev si zvyká aj na rolu vzoru, ktorým je pre dievčatá z celého sveta. Vzormi boli v začiatkoch profesionálnej kariéry aj sestry Williamsové, s ktorými je porovnávaná. Za „novú Serenu“, ako ju často označujú, sa však Gauffová nepovažuje a nie je nadšená z tejto prezývky.

„Ani náhodou nie som na podobnej úrovni ako sestry Williamsové. Nie je voči nim fér, že ma s nimi porovnávajú. Sú to moje vzory a ja môžem len dodať, že dosiahnem aspoň zlomok ich úspechov.“