Banja Luka 21. apríla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil už do semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v bosnianskej Banja Luke. V prvom štvrťfinále zdolal Srba Lasla Djereho 6:2, 4:6, 7:5. V dueli o postup do finále nastúpi v sobotu proti druhému nasadenému Rusovi Andrejovi Rubľovovi.

Molčan v prvom sete nepustil Srba ani k jedinému brejkbalu. Naopak, premenil oba, ktoré mal k dispozícii a to v štvrtej a záverečnej ôsmej hre. Druhý set priniesol vyrovnaný priebeh, rozhodlo sa v siedmom geme, v ktorom Molčan ako jediný stratil podanie.

V treťom tuhý boj pokračoval. Molčan prelomil súpera na 4:2, no Srb ihneď kontroval rebrejkom. Potom dokázal súperovi vziať servis Djere na 5:4 a podával na víťazstvo. Lenže Molčan reagoval taktiež rebrejkom a hneď pri ďalšej príležitosti naopak súperovi servis vzal a ukončil zápas hneď po prvom mečbale.

"Bol to ťažký zápas, najmä tretí set. Laszlo v ňom hral veľmi dobre. Viedol som síce 4:2, no začal ma ničiť forhendami. Podarilo sa mu brejknúť ma späť, vyhrával dokonca 5:4 a podával na víťazstvo. Bol som na seba naštvaný, no neprestával som bojovať. Som rád, že sa to vyplatilo," citovala slová Molčana oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.

V súboji proti Djeremu hral Molčan po prvý raz na centrálnom kurte: "Publikum bolo výborné, aj keď dnes nebolo na mojej strane. Verím, že v nasledujúcich zápasoch budú fandiť aj mne. Tunajšie podmienky mi vyhovujú, teším sa na ďalší súboj."

Už svoju semifinálovú účasť hodnotí dvadsaťpäťročný hráč Národného tenisového centra pozitívne: "Semifinále je pre mňa dobrý výsledok. Začiatok sezóny mi veľmi nevyšiel, troška som sa na kurte trápil. Konečne nachádzam späť stratený rytmus. Verím, že na takomto podujatí už každý môže zdolať každého, uvidíme, ako mi to pôjde v nasledujúcom zápase."

dvojhra - 2. kolo:

Alex MOLČAN (SR) - Laslo Djere (Srb.) 6:2, 4:6, 7:5, Andrej Rubľov (Rus.-2) - Damir Džumhur (BaH) 7:5, 6:3