Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová neuspela v 2. kole dvojhry na antukovom turnaji ITF EMPIRE Tennis Academy Open v Trnave. V pozícii nasadenej jednotky prehrala s talentovanou Češkou Luciou Havlíčkovou 5:7, 2:6.

Slovensko tak prišlo na podujatí s dotáciou 100.000 USD aj o posledné želiezko v singli. Schmiedlová v prvom sete otočila z 2:4 na 5:4, no koncovka patrila Havlíčkovej. Druhé dejstvo bolo už jasne v réžii mladej českej hráčky.

"Súperka dnes hrala veľmi dobre, v rozhodujúcich momentoch jej to tam padalo. Je to šikovná, mladá hráčka, do ďalšieho priebehu sezóny jej želám iba to najlepšie. Vlani som ju zdolala v hale, vtedy som dokázala lepšie reagovať na rýchlosť loptičiek z jej rakety. Dnes hrala veľmi agresívne najmä z forhendu a vychádzalo jej to," uviedla Schmiedlová vo videorozhovore pre oficiálnu webovú stránku turnaja.