Vyhral všetko čo sa dalo, patrí medzi miliardárov, no nikdy sa nezmenil. Bývalý riaditeľ športovej spoločnosti NIKE odhalil príhodu, ktorá ukazuje, aký je Švajčiar veľký človek.

Mike Nakajima, ktorý dlhé roky viedol spoločnosť NIKE, niekdajšieho sponzora Rogera Federera vytiahol príhodu, ktorou chcel poukázať, že švajčiarsky tenista nebol len veľkým športovcom, ale v prvom rade skvelý človek: "Ľudia milujú nenávidieť úspešných ľudí. Sú žiarliví. Ale vždy ma udivuje, že nikto nič negatívne nehovorí o Rogerovi Federerovi. Vďaka tomu, aký je k iným, ho ostatní milujú," uviedol Nakajima v rozhovore pre CNN.

"Keďže sa k ostatným správa úctivo, pozná publikum a dokáže prispôsobiť svoju konverzáciu na základe publika. Vie ako hovoriť s dospelými, aj deťmi. Mal som akciu, ktorá mala byť hodinu, ale bol tam štyri hodiny," pokračoval na adresu Švajčiara.

"Štyri hodiny! Kto by to urobil? Vie, že toto sú ľudia, ktorí ho sledujú ako hrá. To sú ľudia, ktorí mu dávajú sponzorstvo. Chápe to," dodal.

Nakajima pracoval pre NIKE takmer 30 rokov. Stretol mnoho slávnych športovcov, no podľa jeho slov len máloktorý z nich zvládol dopad slávy a peňazí ako Federer: "Mal som tú česť stretnúť sa s mnohými svetovými športovcami. Je jedným z najlepších na mojom zozname, pokiaľ ide o Rogera, ktorý mení hru a aký je milý človek. Áno, má oveľa viac peňazí a oveľa viac všetkého. Ale on sa nezmenil. Peniaze a sláva veľmi menia ľudí. Nebudem menovať, ale určite máme v našom športe športovcov, ktorí sa zmenili. Peniaze zmenili spôsob, akým vidia veci, konajú a rozprávajú sa s ľuďmi. Roger to nikdy neurobil."