VIEDEŇ - Bývalá slovenská tenistka Dominika Navara Cibulková (33) sa stala v nedeľu dvojnásobnou matkou, keď v súkromnej rakúskej klinike priviedla na svet dcérku Ninu. Boli sme pri tom, keď si ju hrdí rodičia odniesli z nemocnice. Najväčšiu pozornosť upútal hrdý otec Michal Navara.

Cibulková mala pôvodne rodiť 25. marca. Ninka sa však vypýtala na svet o niekoľko dní skôr a tak naša bývalá elitná tenistka napokon porodila počas uplynulého víkendu v nedeľu. Pôrod absolvovala rovnako, ako v prípade prvorodeného Jakubka vo Viedni v súkromnej klinike Döbling.



V nadupanej súkromnej nemocnici nemusela byť dlhšie, ako to bolo nutné, pretože pôrod prebehol našťastie bez komplikácií. Navarovci sa tak mohli pobrať z nemocnice už v stredu popoludní. Dcérku Ninu si Cibulková s manželom Michalom Navarom odniesli do auta hlavným vchodom.