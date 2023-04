Banja Luka - Prezident jednej z dvoch entít Bosny a Hercegoviny Milorad Dodig sa naozaj kriticky vyjadril na adresu tenisovej legendy Novaka Djokoviča a dokonca aj jeho rodiny.

Nedávno sa konal tenisový turnaj v meste Banja Luka, ktorá je sídlom palácu prezidenta Republiky srbskej Milorada Dodiga a hlavnou postavou tohto turnaja bol pochopiteľne Novak Djokovič. Turnaj sa mal prvotne organizovať v rodnom meste Djokoviča, teda v Belehrade, no nakoniec bol tenisový turnaj presunutý práve do mesta Banja Luka.

Pre Djokoviča to nebola práve najradostnejšia správa a dokonca ani jeho samotný výkon na turnaji nenaplnil očakávania a rozhodne nie očakávania Milorada Dodiga. Djokovič sa nedokázal prebojovať ani do semifinále a vo štvrťfinálovom súboji podľahol Dušanovi Lajovičovi pomerom 2:0 na sety.

Toto si mohol odpustiť!

Djokovičov nevýrazný výkon očividne rozhneval prezidenta Dodiga, ktorý sa poriadne nasrdil a naozaj nevkusnými slovami sa vyjadril na adresu ikony Djokoviča, dokonca aj jeho rodiny. "Môžem vám povedať, že tí Djokovičovci sú pekní hajzli. Akonáhle došlo na biznis? Uff, sú ako cigáni. Všetko sme zariadili a on vypadne vo štvrťfinále." Povedal nahnevaný Dodig. Djokovičov otec odmietol tieto slová komentovať a vzhľadom na to, že organizátorom tohto turnaja je Djokovičov brat Djordje, tak sa dá predpokladať, že tento turnaj sa po svojej priemére dostal zároveň aj do svojej derniéry.