Sedí na tróne ženského tenisu. Dlhodobo predvádza fantastický tenis a ľudia po celom svete ju milujú. Impulzívna Poľka Iga Swiateková však nie vždy bola taká, ako ju fanúšikovia poznajú dnes.

Myšlienka o tom, že prerazí vo svete jej bola dlho cudzia. Ako dieťa bola športovo nadaná, no nemyslela si, že môže vystúpať až na ženský tenisový piedestál. "Mala som to inak. Celé noci som snívala o tom, že sa jedného dňa budem v spoločnosti cítiť dobre. Rozprávať sa s ľuďmi bola pre mňa skutočná výzva, až do svojich 18 rokov som mal problém pozrieť sa komukoľvek do očí," otvorene povedala Iga Swiateková pre Players Tribune.

Športové gény zdedila predovšetkým po otcovi. Ten bol olympijským veslárom a vo svojej dcére videl taktiež potenciál, aby dosiahla veľké veci: "Keď som mala 10 rokov, často ma to ťahalo na ihrisko, hrať futbal v tíme, behať s ostatnými. Ale on na mňa vždy kričal, aby som išla na tenisový tréning. Myslel to dobre, veril, že to niekam dotiahnem," spomínala na svoje tenisové začiatky.

NA KURTE HVIEZDILA, V SÚKROMÍ TO MALA ŤAŽKÉ

Individuálny šport jej však pri dospievaní svojim spôsobom veľmi priťažil. Pre poľskú tenistku bol dlho problém vôbec na niekoho pozrieť: "Keď som sa dostala do takejto situácie, mala som v hlave prázdno. Bolo bežné, že som odpovedala len jednoslovne," opísala ťažkosti trojnásobná grandslamová víťazka.

Obrovský talent ukázala už v juniorskom veku. Stala sa víťazkou dvojhry na Wimbledone a na French Open sa tešila z triumfu vo štvorhre. Aj napriek úspechom si sebavedomie budovala veľmi pomaly: "Bude to tým, že som Poľka, ak by som bola Američankou, asi si od útleho veku verím podstatne viac. V Poľsku to ale zase toľko tenistov ďaleko nedotiahlo, šport v našej krajine nemá až takú podporu, chýbajú peniaze. Jedinou výnimkou je Agnieszka Radwaňská," dodala svetová jednotka.