Tenisový svet stále čaká na návrat velikána! Rafael Nadal však najnovšími vyhláseniami fanúšikov nepotešil. Jeho zdravotný stav je stále ďaleko od ideálu.

Australian Open, 18. január 2023 - to je dátum, kedy legendárny Španiel odohral doposiaľ posledný zápas na okruhu ATP. Vtedy na úvodnom grandslame sezóny podľahol v 2. kole Američanovi McDonaldovi hladko 0:3 na sety. Odvtedy bojuje s vážnym zranením nohy a bedrového kĺbu.

Antukový kráľ v nedávnom rozhovore pre španielsky Movistar priznal, že zranená noha mu často robí veľké problémy aj pri bežných činnostiach. "Občas sa stáva, že je pre mňa ťažké aj chodenie po schodoch. Pri takejto bolesti je náročné byť šťastným. Moja povaha sa mení, pretože to bolí viac, ako by bolo potrebné," priznal 22-násobný grandslamový šampión.

Návrat na dvorce je zatiaľ v nedohľadne. Ak pôjde všetko podľa plánu, Nadala uvidia fanúšikovia opäť hrať až v budúcom kalendárnom roku: "Áno, chcel by som opäť hrať a byť opäť konkurencieschopný," pokračoval Španiel. Fanúšikom však nič nesľubuje: "Aby však ľudia neboli zmätení, mojim snom určite nieje uskutočniť návrat a vyhrať Roland Garros.Veľmi dobre si uvedomujem, že aktuálne sú takéto úspechy veľmi ďaleko, no taktiež nehovorím, že to nieje možné, keďže v športe sa všetky veci menia veľmi rýchlo," dodal na margo svojej budúcnosti. VIAC SI POZRITE TU!