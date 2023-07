Bratislava - Slovenský tenis sa môže pochváliť ďalším úspechom v mládežníckych kategóriách. Po semifinálovej účasti Renáty Jamrichovej vo dvojhre i štvorhre na grandslamovom Wimbledone sa mladí Slováci presadili aj na majstrovstvách Európy do 18 rokov vo švajčiarskom Klotene. Najvýraznejší úspech zaznamenala Nina Vargová, ktorá získala striebro vo dvojhre a bronz vo štvorhre s Tamarou Šramkovou.

Vargová na podujatí obhajovala zlato vo štvorhre, vo finále singla ju zdolala Španielka Ariana Geerlingsová Martinezová 6:1, 6:2. "Medaila z minulého roka ma veľmi motivovala. Bol to mimoriadne náročný turnaj. Pre dážď som zápas 2. kola dohrávala o trištvrte na jednu. V podstate v ten istý deň som už o dvanástej absolvovala 3. kolo dvojhry a večer i 2. kolo štvorhry. Napokon som získala medailu vo dvojhre aj vo štvorhre, z čoho mám veľkú radosť," prezradila Vargová, ktorá sa už pripravuje na ďalšiu etapu svojej kariéry. "Budem bojovať, aby som zlatú medailu pre Slovensko ešte získala. Chcela by som však už viac hrávať ženské turnaje. Úspech na tomto podujatí mi určite pomôže do budúcnosti."

Z medailového zisku svojej zverenkyne mal radosť aj tréner Martin Zathurecký. "Gratulujem Nine k obrovskému úspechu. Dosiahla ho svojou húževnatosťou a bojovnosťou. Turnaj patril k najnáročnejším vôbec. V Klosterse často prší, zápasy sa prerušovali. Už na šampionát prišla Nina po náročnom programe, vo finále sa už na nej prejavila únava. Nevadí, objavili sme štatistiku, že finalistky turnaja sa v budúcnosti presadzovali viac ako víťazky. Tento turnaj bol investíciou do budúcnosti, získali sme vieru v to, že môže byť dobrou hráčkou."

Na šampionáte dosiahol kvalitné výsledky aj Michal Krajčí. Vo dvojhre sa prepracoval do štvrťfinále a vo štvorhre do 3. kola. "Pocity z turnaja sú veľmi dobré. Po dlhšej dobe sa mi podarilo presadiť. Je za tým kvalitná, až extrémna príprava, ktorú som absolvoval s trénerom Marekom Semjanom. Škoda, že neprišla medaila, no verím, že tento turnaj mi dodá impulz do ďalších zápasov," povedal hráč, ktorý na podujatí nastúpil v pozícii nenasadeného.