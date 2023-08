Odplata, znovuzrodenie Fénixa... Hlavne srbské médiá sa predbiehajú v prívlastkoch po finále Masters v Cincinnatti, kde Novak Djokovič (36) oplatil Španielovi Carlosovi Alcarazovi (20) prehru z finále Wimbledonu. Po takmer štyroch hodinách slávil Srb víťazstvo po setoch 5:7, 7:6 a 7:6. Po využitom až piatom mečbale v ňom vybuchli emócie.

Po využitom až piatom mečbale si podal ruku so súperom i rozhodcom a za hlasného revu si roztrhol tričko na seba. Niet sa čomu čudovať, veď v tom zápase sa poriadne natrápil. „Je to určite jeden z najťažších zápasov, aké som kedy v živote som hral. Bez ohľadu na to, na akom turnaji, v akej kategórii, na akej úrovni, proti akému súperovi,“ priznal po triumfe Novak. Krízou si prešiel hlavne v druhom sete. Vyžiadal si prestávku na ošetrenie. Sťažoval sa na bolesti. Zdravotníci mu zmerali pulz, odhovárali ho od pokračovania. Ponúknutú tabletku zapil vodou a následne musel odvracať mečbal svetovej jednotky. V rozhodujúcom sete mohol 6:4, ale nakoniec to bola opäť tiebreaková dráma so šťastným koncom pre grandslamového rekordéra.

„Toto sú zápasy, pre ktoré stále hrám. Nepochyboval som o tom, že dokážem pridať, keď to budem najviac potrebovať,“ vyhlásil Djokovič. Aj jeho súper bol počas zápasu raz hore a raz dole. Po prehratom druhom sete si vybil zlosť na lavičke až tak, že mu museli prísť ošetriť prst. „Ťažko niečo poviem, ale urobím maximum. Novak, je to niečo úžasné hrať proti tebe a byť na tvojej úrovni. Bol to úžasný zápas, ale učím sa od najlepších, ako si ty,“ hovoril v slzách po prehre Španiel.

Rovnako ako bolo napínavé finále v Cincinnati, tak je aj boj o svetovú jednotku. Alcaraz aj tento týždeň bude tróniť s 9815 bodmi, ale Djokovič na neho stráca už len 20 bodov.