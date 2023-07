Trénuje svetovú šestnástku Karolínu Muchovú a stíha sa venovať aj talentovaným deťom na Slovensku. Tréner Emil Miške v otvorenom rozhovore pre Šport24.sk hovorí nielen o tom, prečo má Česko až deväť hráčok v prvej stovke a pridáva porovnanie so Slovenskom. Rozdiel v podmienkach, práci s mladými tenistami, ale aj v psychike, je obrovský.

K 1. januáru bola Muchová na 151. mieste, po Roland Garros bola šestnásta. Čomu vďačí, že vyletela rebríčkom raketovo hore?

Hlavne to bolo tým, že zdravotný stav jej umožnil odohrať viac zápasov, dá sa povedať, v skoro perfektnom stave. Aj predtým hrala dobre, ale veľakrát musela skrečovať alebo jednoducho prehrala kvôli tomu, že bola na tom zdravotne už veľmi zle. Väčšinou sa to zhoršovalo po druhom či treťom zápase, teraz veľakrát išla na turnajoch ďaleko, mohla odohrať viac zápasov. Pomohlo jej aj to, že sme trochu zmenili tréningy potom, ako som v decembri prišiel do tímu. Začala byť v tíme lepšia chémia, Karolína sa veľmi rýchlo začala dobre cítiť, a to aj psychicky, začala si veriť. Pre každého hráča a hráčku je veľmi dôležité, keď ich tím tvoria ľudia, ktorým dôverujú a ktorých poznajú. Zohralo veľkú rolu, že sa začalo všetko prispôsobovať jej, jej prirodzenosti a hre.

Čakali ste však až takú rýchlu zmenu k lepšiemu, alebo aj vás prekvapila?

Na moje očakávania sa to zlepšilo až veľmi rýchlo, pretože na začiatku v decembri bola na tom dosť zle psychicky, neverila si a jednoducho jej hra sa veľmi nepodobala tomu, čo jej je prirodzené. Veľmi rýchlo to zmenila a znovu začala predvádzať to, čo ona vie a čo musí hrať, teda tenis plný kreativity, pestrosti, neustálej akčnosti a snahy niečo vymyslieť.

Zvykne sa vravieť, že u žien v tenise zohráva psychika ešte významnejšiu úlohu ako u mužov. Pracuje Muchová aj na tejto stránke?

V minulosti pracovala s mentálnymi trénermi, momentálne žiadneho špeciálneho psychológa či mentálneho kouča nemá. Viac-menej aj v tomto smere už mám nejaké skúsenosti, na mnohých veciach s Karolínou pracujem aj ja. Veľa sa rozprávame, preberáme veci a práve tým, že ju naozaj dobre poznám, vždy sa dohodneme na takom riešení a postupe, ktorý jej sedí. Hľadáme cesty, ako vylepšovať jej mentálnu stránku. Nijako špeciálne nepracuje so psychológom, skôr my - ľudia okolo nej - sa snažíme, aby v prvom rade bola v pohode. To je to najdôležitejšie. Čo sa týka zápasovej mentálnej stránky a zvládania určitých konkrétnych situácií, riešime všetko spolu.

Pohľad na svetový ženský rebríček pôsobí možno až šialene – Česko má v prvej desiatke dve tenistky, v prvej dvadsiatke dokopy štyri a v prvej päťdesiatke až osem. Prečo ich tam je tak veľa?

Jedna teória, ku ktorej sa ja prikláňam, je nasledovná. V Česku u všetkých dievčat, ktoré sú športovo nadané, je v detskom veku tenis šport číslo jeden. Najviac šikovných dievčat, ktoré chcú robiť šport, ide robiť tenis. Zatiaľ čo u chlapcov je to najprv futbal, potom hokej a až na treťom mieste je tenis.

Aká je druhá teória?

Druhá vec je, že mladé hráčky tam majú vzory. Česi generujú stále viac a viac tenistiek, ktoré sa dostanú do stovky. Keď mladé hráčky začínajú hrať, vidia tieto špičkové tenistky, vidia ich priamo v kluboch, vyrastajú tam a majú to ako hmatateľné vzory, ktoré sa snažia napodobniť. Mladé Češky si hovoria: Aha, táto hráčka je teraz 300. na svete, o rok už je povedzme v top stovke, potom je už v päťdesiatke, vidia ju na grandslame a vidia ju trénovať v kluboch. Vidia, že je to reálne, že sa to dá. Oni tomu veria a povedia si, že aj ja chcem byť taká, lebo aj táto to dosiahla a ono to je možné. Mladé hráčky teda majú vzory a chcú sa im vyrovnať. Najmä však tomu veria, sú presvedčené o tom, že raz také aj oni naozaj budú. Samozrejme, je tam veľmi veľa fanatických rodičov, myslím teraz v dobrom slova zmysle, ktorí ich podporujú a naozaj veria tejto ceste odmalička, že ich deti budú najlepšie na svete. Toto je podľa mňa to najdôležitejšie. U nás to tak zatiaľ ešte nie je.

Ako to vyzerá na Slovensku?

Naše decká sa nemajú na koho pozerať, pretože pokiaľ nevyrastajú v Bratislave, vlastne nikoho nikde nevidia naživo. Reálne sa nemajú na koho doťahovať. Samozrejme ani nemáme toľko svetových hráčok, ktoré by deti mali napodobňovať. My máme trošku takú povahu... Keď na Slovensku stretnete nejakého malého tenistu, nikdy nepovie, že chce byť najlepší na svete a ani o tom nie je presvedčený. A keď to aj povie, tak to nie je to, čomu naozaj verí. My sme skôr takí, že nám sa stačí dostať do stovky a nemáme až také veľké oči. Na druhej strane Česi sú odmalička drzo sebavedomí. Veria, že tam môžu byť. Oni potom aj trénujú s tým, že tam jednoducho budú. Stále hovorím, že keď niekto trénuje tak, aby bol v prvej stovke, tak bude len v prvej stovke. Keď ale niekto trénuje tak, aby bol najlepší, má veľkú šancu, že bude.

Spomenuli ste, že v Česku majú mladé tenistky vzory. Naša súčasná generácia v najlepšom tenisovom veku však tiež mala vzory ako Cibulková, Hantuchová či Rybáriková, no nedokáže sa dlhodobo udržať vo svetovej špičke. Hlavný slovenský problém teda bude zrejme inde.

Bavíme sa často o tom, prečo na Slovensku nie sú momentálne také hráčky. U nás je ten problém v porovnaní s Čechmi, že oni majú oveľa viac fungujúcich klubov ako my na Slovensku. To je základná vec. Počet klubov na Slovensku, kde naozaj môže vyrásť špičkový tenista, spočítate na prstoch jednej ruky. Úroveň klubov je katastrofálna, zatiaľ čo pomaly v každej dedine v Čechách je veľmi slušný klub, kde majú dobrých trénerov, zázemie, ktoré je od začiatku nastavené na vrcholový tenis. Toto je veľmi podstatná vec.

Keď niekto trénuje tak, aby bol v prvej stovke, tak bude len v prvej stovke. Keď ale niekto trénuje tak, aby bol najlepší, má veľkú šancu, že bude. Emil Miške

Projekt Hrajme tenis Slovensko, v ktorom pôsobíte, sa venuje tenisovej mládeži na Slovensku. Začínajú sa problémy slovenského tenisu práve v najmenšom veku alebo to je len akýsi mýtus?

Nie je to mýtus, je to stopercentná pravda. Keď sme to začali monitorovať, tak sme práve zistili tú hrôzu, v akých podmienkach naše najtalentovanejšie tenisové deti trénujú a vyrastajú. Naša úloha bola vstúpiť do toho. Samozrejme, v rámci našej kapacity nie je možné pomôcť každému, ale vybrali sme aspoň tých, o ktorých sme si mysleli, že sú najtalentovanejší a tých, ktorí boli ochotní s nami spolupracovať. Začali sme okolo nich vytvárať lepšie podmienky.

Čo v praxi znamená „hrôza, v ktorej trénujú a vyrastajú“?

Poviem vám len taký príklad. Chlapec zo Žiliny, ktorý je druhý na Slovensku, nemá s kým sparingovať, musí chodiť na sparingy niekoľko desiatok kilometrov, aby si mohol s niekým zahrať. Jednoducho tam nie sú sparingy, nemajú dostatok kvalifikovaných trénerov, nemajú dokonca haly, v ktorých by mohli hrať. Hrajú v katastrofálnych podmienkach, musia hrať o deviatej večer. K tomu nemajú všetky povrchy. Samozrejme, musia si platiť a nie každý rodič má na to, aby si mohol dovoliť platiť toľko hodín. Tým pádom majú mladí tenisti málo hodín, klub sa nepostará, nedá nič takémuto hráčovi. Museli sme do toho vstúpiť, že sme začali platiť hráčom kurty, platili sme im loptičky, začali sme školiť trénerov, aby trénovali správne, keďže na Slovensku máme obrovský počet veľmi nekvalifikovaných trénerov. Samozrejme, museli sme pracovať aj s rodičmi. Ďalšia, veľmi dôležitá vec, ktorá sa u nás zanedbáva, je zdravotná stránka.

V čom je v nej chyba?

Na Slovensku sa nikto nestará o kondičku, v kluboch nie sú žiadni kondiční tréneri. Bavíme sa o drvivej väčšine klubov. V Bratislave sú možno 2-3 kluby s kondičnými trénermi a pár ich nájdeme aj v iných mestách, ale je ich veľmi málo. Tým pádom deti nemajú správne vyvinuté telo. Robia rôzne škodlivé pohyby, ktoré sa neskôr premietnu, napríklad, do toho, že sú dlhodobo zranené a musia skončiť s tenisom. U nás sa nedáva dôraz na pravidelné lekárske prehliadky. My ako ľudia, ktorí sme už niečo vo svete preskákali a naučili sa, sme sa dali dokopy. Teraz sme si povedali, že to musíme odovzdávať najtalentovanejším deťom odmalička, učiť ich správnym návykom, mysleniu a všetkým týmto veciam, aby na ceste za svojimi najvyššími cieľmi prekonávali prekážky úplne hladko a aby ich to nepoložilo.

Spomenuli ste prácu s rodičmi. Aká je úloha rodičov a čo robia zle?

Rodičia, samozrejme z dobrej vôle, robia veľmi veľa chýb, pretože nikto im nevysvetlí, aká je rola tenisového rodiča, aké sú jeho kompetencie, ako treba komunikovať s dieťaťom či s trénerom. Na Slovensku máme veľa rodičov, ktorí sa vôbec nevyznajú nielen v tenise, ale ani v športe ako takom. Je to potom veľmi ťažké, keď niekto nikdy nerobil šport, nechápe veci okolo neho. Rodičia veľakrát vyvíjajú enormný tlak na deti alebo zase naopak sa veľmi málo angažujú. Je viacero druhov rodičov, ale drvivá väčšina sú tí, ktorí nevedia, čo majú robiť, nevedia, aká je ich rola. To sú veľmi dôležité veci a toto keď sa zanedbá alebo keď sa na tom nepracuje, v konečnom dôsledku sa ukáže, že mladý tenista či tenistka začne pomaličky strácať na európsku aj svetovú konkurenciu. Potom v 16-17 rokoch skončí, pretože vidí, že tadiaľto cesta nevedie. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré mladý tenista musí mať nastavené správne.

Akí sú rodičia v Česku v porovnaní s tými slovenskými?

V Česku sú fanatickejší v tom, že sa viac snažia pýtať a zaujímať. Mám pocit, že oni keď sa do niečoho pustia, tak tým naozaj od rána do večera žijú a robia všetko pre to, aby sa aj oni zlepšovali, nielen ich dieťa. U nás som si to až takto nevšimol. Samozrejme že aj v Čechách sú fanatickí rodičia aj v negatívnom slova zmysle, ale sú viac zažratí do toho, viac chcú pre to spraviť. Keď prídem do nejakého klubu v Česku a pozerám sa na rodičov alebo na ich deti, mám pocit, že oni sú naozaj presvedčení o tom, že idú preraziť do úplnej špičky, žijú tým. Na Slovensku je to také, že veď uvidíme... Alebo sa stretávame s tým, ako som spomenul, že rodičia u nás vytvárajú na deti až extrémny tlak. Absolútne si neuvedomujú, že dieťa predsa má nejakú psychiku, nie je to stroj ani dospelý človek. Títo rodičia si nenechajú poradiť, dokonca veľakrát ani od nás, čo sa v tom vyznáme a vieme, ako by to malo byť. Idú si tvrdohlavo svojou cestou.

Keď sa pozrieme na výsledky našich tenistov v mládežníckych kategóriách, máme veľa finalistov aj víťazov grandslamov, no v dospelej kategórii sa buď nedokázali prepracovať ani do stovky, alebo sa nedokázali na dlhšiu dobu usadiť aspoň v širšej špičke. Prečo nezvládnu prechod k dospelým?

Treba si uvedomiť jednu podstatnú vec. Zatiaľ čo najlepší slovenskí juniori chodia stále ešte na juniorské turnaje a grandslamy, skutočne najlepší hráči v tomto veku už dávno juniorské turnaje nehrajú a chodia hrať dospelé. Toto je klam, ktorý sa nevidí a je to škoda, že sa u nás donekonečna týmto chválime. Treba si priznať, že najlepší juniorskí tenisti na svete sa už vôbec týchto turnajov nezúčastňujú. To znamená, že naši sú síce najlepší, ale v skutočnosti nie sú. To je jedna vec.

A druhá?

Druhá vec je, že práve kvôli zlým návykom, ktoré sa naši tenisti a tenistky odmalička naučili, sa dostanú len po určitú úroveň. V juniorskom veku im to stačí, ale vo svetovej špičke medzi dospelými sa ukáže, že to je málo. V takom veku je už veľmi ťažké meniť techniku aj myslenie. V 17-18 rokoch je mimoriadne náročné preúčať hráča, keď je buď trvale zranený, alebo je vo svojej hlave obranár, alebo vie hrať len jeden štýl a nemá viac variant. Tenista musí byť komplexne pripravený, mentálne silný, zdravý, kvôli týmto faktorom po prechode k dospelým u nás nastáva odliv. Títo hráči nemajú odmalička základné návyky, nie sú dobre pripravení na to, aby vydržali dlhšie a aby sa potom v dospelej kariére dokázali perfektne adaptovať trendu a svetovému tenisu.

Karolíne Muchovej sa po návrate Miškeho do jej tímu darí. Zdroj: archív Emila Miškeho

Ako sú na tom Česko a Slovensko v tenise po psychickej stránke? V čom sa tréneri a tenisti v oboch krajinách líšia z tohto hľadiska?

Vidím zásadný rozdiel u hráčov v tom, že Česi väčšinou vždy niečo vymyslia. Ako sa hovorí, „koumajú“, sú prefíkanejší, stále majú niečo v talóne, ako by zmenili hru a vývoj zápasu, niečo si všimnú, sú chytrejší. Skúšajú a skúšajú, zrazu vidia, že toto funguje, tak to budú robiť. Príde mi, že sú vedení k tomu, že si musia všímať, čo sa deje na kurte. Viac hrajú tenis hlavou. Keď zistia, že takto to nejde, tak to zmenia. Na Slovensku málokedy vidno, že by mladý hráč alebo hráčka špekulovali, keď im niečo nejde. Pokiaľ sa im darí, je všetko v poriadku, ale že by vedeli, napríklad, zmeniť hru, že by prišli na nejaký iný spôsob, ako vyhrať, to u nás často nevidím a Česi to dokážu. Občas možno aj trošku neférovým spôsobom, ale oni hľadajú cestu, ako to nakoniec dosiahnuť. My sme tvrdohlavejší, ideme si svoje a buď to ide, alebo to nejde. Slovenskí tenisti a tenistky si veľakrát nevšimnú, čo sa vlastne deje, nevedia, že niečo robia zle.

Čím to je?

Je to aj kvôli tomu, že v Česku nie je tak veľa autoritatívnych trénerov, ktorí vedú dieťa len k poslušnosti, ale dávajú im priestor, aby prichádzali na nejaké veci sami, aby určité veci pochopili a sami našli spôsob. Na Slovensku často tréneri vedú hráčov len k poslušnosti. Tí sa naučia poslúchať, ale nenaučia sa nikdy v zápase prísť na to, že protihráč niečo zmenil a aj oni musia niečo zmeniť. Toto mi trošku chýba v prístupe trénerov, ale aj rodičov.

Pred pár rokmi ste kritizovali pomery v slovenskom tenise. Zmenilo sa odvtedy niečo? Akým spôsobom sa to odvtedy posunulo?

Jednoznačne pozitívnym. Vidím, že za tri roky, čo som doma, sa rozprúdilo celé tenisové hnutie. Oveľa viac sa v ňom začína sústrediť na mladý vek tenistov. Či už ide o zväz, kluby alebo tenisové školy, snažia sa to podchytiť už v mladom veku. Je pozitívne, že sa začali robiť sústredenia po Slovensku, začali sa zgrupovať tí najlepší, hrávajú medzi sebou, konfrontujú sa a začali sa konfrontovať aj s Čechmi. To sú presne tie spôsoby, ako to môže ísť dopredu. Začalo sa podľa mňa dávať viac peňazí do mládeže, začali sa robiť oficiálne výjazdy. Mladí tenisti začali oveľa viac chodiť na zahraničné turnaje, čo je fantastické, pretože konfrontácia s tými najlepšími v Európe ich posúva dopredu. Môj pocit je, že za posledné tri roky sa to veľmi zlepšilo a som tomu veľmi rád. Je úplne jedno, či to robíme my, zväz alebo nejaká tenisová akadémia. Dôležité je, že to začali robiť, že vidno, že sa to prebudilo a že sa pre tie decká robí viac.

Z vašich slov v rozhovoroch pred rokmi bolo cítiť znechutenie či beznádej zo stavu a pomerov v našom tenise. Čo vás presvedčilo pridať sa k tenisovému projektu na Slovensku?

Jednak ľudia, ktorí boli v projekte. Neskutočne si ich vážim a sú to veľkí odborníci. Presvedčila ma filozofia projektu, pretože presne toto mi u nás chýbalo, resp. všetci sme to tak cítili, že presne takíto skúsení ľudia by mali začať pomáhať tým najmenším, kde sa ešte dá veľmi veľa formovať. NTC je výborná vec, ale keď tam príde tenista v 15-16 rokoch, už môže mať tak strašne veľa zlých návykov, herných alebo zdravotných, že je už veľmi ťažké s ním niečo robiť a meniť. Toto je presne to, čo treba robiť a presne sa aj ukázalo, že sme to trošku rozhýbali a prebudili, ostatní sa hneď chytili a veľmi ma to teší. Takto by to malo byť, že ľudia, ktorí niečo dosiahli vo svetovom meradle, by mali prísť a pomáhať doma na Slovensku, aby slovenský tenis išiel hore.