Dáte svoje dieťa na tenis a ono si odtiaľ odnesie traumu na celý život. To je prípad dnes už bývalej francúzskej tenistky Angelique Cauchyovej (36), ktorá začala rozprávať o praktikách svojho trénera. Ten ju mal ako neplnoletú znásilňovať. Ona z toho premýšľala o samovražde.

Cauchyová začala hovoriť na francúzskom Národnom zhromaždení prednedávnom. Zverstvá svojho bývalého trénera Andrew Geddes musela zažívať už od svojich 12 rokov. „Všetko to začalo zhruba dva alebo tri mesiace po tom, čo som s ním v roku 1999 začala spolupracovať. Hovorila som mu, že toto by robiť nemal, že to nie je správne. Navyše si to neprajem. On mi ale odpovedal, že toto sa medzi zverenkyňou a trénerom občas stáva. Vraj spolu trávime veľa času, takže je to normálne,“ opísala Angelique začiatky.