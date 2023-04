Slovná prestrelka tenistiek kvôli Rusom na OH. Hokejová legenda nazvala Kuznecovovú súdružkou

O prípadnej účasti ruských športovcov na vrcholných podujatiach je v poslednom období ešte rušnejšie ako predtým. Viacerí športovci sú v tejto téme opatrní a buď sa k nej nevyjadrujú vôbec, alebo volia diplomatický slovník a snažia sa nezaujať konkrétne stanovisko. Iný prípad je česká tenistka Petra Kvitová.

"Záleží mi na ľuďoch a hráčoch z Ukrajiny. Podľa mňa by Rusi a Bielorusi nemali štartovať ani na olympiáde. Cítim to tak, že olympijské hry sú tu preto, lebo nechceme vo svete vojnu. Robí mi to teda starosť. Naozaj som ocenila, keď ich organizátori Wimbledonu vlani nepozvali," povedala na rovinu Kvitová, čím rozzúrila ruskú tenistku Svetlanu Kuznecovovú.

"Mnoho ľudí vo svete je teraz proti Rusku a je jasné, že aj Česi sú proti Rusom. Po celom svete funguje propaganda a rusofóbia. Každopádne si myslím, že by sa športovci do toho nemali zapájať a miešať. Mali by jednoducho hrať tenis. Tenisti vôbec nerozumejú politike. Ja jej nerozumiem, kolegovia z reprezentácie jej nerozumejú. Tak prečo ich s ňou spájať?" reagovala Kuznecovová na Kvitovej slová.

Do témy sa zapojili aj české hokejové osobnosti, ktoré sa začiatku invázie vojsk na Ukrajinu dlhodobo kriticky vyjadrujú na adresu Ruska a Vladimira Putina.

"Russká súdružka, tenistka Kuznecovová, sa vyjadrila k vyslovenému nesúhlasu Petry Kvitovej k účasti Rusákov na olympijských hrách a k russofóbii Čechov. Petra je jedna z mála svetových športových špičiek, ktoré podporili Ukrajinu a naplno s ňou súhlasím. Pokým bude Putin bojovať, Rusáci na olympijské hry nie!" napísal na Twittri bývalý hokejista, trojnásobný víťaz Stanleyho pohára a momentálne skaut klubu Dallas Stars Jiří Hrdina.

Ticho nezostal ani bývalý hokejový brankár Dominik Hašek. "Ďakujem, Petra, že ste sa nebáli prehovoriť a vymedzili ste sa proti podpore ruskej imperialistickej vojny a zločinom. Viem, že pre vás ako aktívnu športovkyňu je to omnoho ťažšie než pre mňa. Vaše slová sú veľmi dôležité a verte, že nakoniec zachránia nejeden ukrajinský aj ruský život," napísal Hašek taktiež na sociálnej sieti Twitter.