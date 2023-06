Otázkam týkajúcim sa vojny na Ukrajine sa vyhýbala, napokon však prelomila mlčanie. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková prezradila, že kvôli tomu takmer ukončila kariéru.

Sabalenková už pred pár mesiacmi hovorila, že nechápe, prečo ju iní nenávidia len kvôli tomu, že je z Bieloruska. Taktiež priznala, že v šatniach mala niekoľko konfliktov a čudných rozhovorov, nie však s inými hráčkami, ale skôr s členmi ich tímov.

Teraz verejne odsúdila vojnu a postavila sa aj prezidentovi Bieloruska Alexandrovi Lukašenkovi. „Nechcem, aby moja krajina bola v akomkoľvek konflikte. Vojnu nepodporujem. Keď nepodporujem vojnu, znamená to, že momentálne nepodporujem ani Lukašenka,“ vyhlásila tenistka v dokumentárnom cykle z tenisového zákulisia Break Point.

Sabalenková opäť zopakovala, že miesto narodenia jej spôsobilo veľa ťažkostí a vyhlásila, že sa kvôli tomu cíti mizerne. „Je to pre mňa ťažké. Keby som nad tým mala kontrolu, urobila by som všetko pre to, aby som to zastavila. Všetci začali hovoriť, že treba zakázať štarty na turnajoch hráčom z Ruska a Bieloruska. Uvedomila som si, že sa na mňa všetci pozerajú. Pripadalo mi, že ma všetci nenávidia kvôli mojej národnosti.“

V spomínanom dokumente prehovoril aj bieloruský tréner Anton Dubrov, ktorý naznačil, prečo sa ľudia z Bieloruska a Ruska boja verejne vystúpiť proti vojne. Podľa neho panuje v Bielorusku diktatúra a totalitný režim. Verejne používať slovo „vojna“ je zakázané, povolené je len spojenie „špeciálna vojenská operácia“, ktoré po invázii na Ukrajinu začal používať prezident Ruska Vladimir Putin.

„Začali sme cítiť vinu kvôli našej krajine, ktorá je súčasťou toho celého. Musíme však byť opatrní, lebo keď v našej krajine poviete slovo vojna, môže to pre vás znamenať, že zomriete vo väzení. Je to teda ťažké. Je na nás vyvíjaný taký tlak, že o tom musíme hovoriť, ale zároveň pre to nemáme vhodné slová,“ vysvetlil Dubrov.

Sabalenkovú vojna a obrovský tlak na ňu takmer prinútili ukončiť kariéru. „Keď sledujete správy, máte pocit, že to už nevydržíte. Je toho priveľa. Všetci vidia, ako strácam nervy. Úprimne som si myslela, že skončím s tenisom, pretože situácia bola zlá. Bol to však sen môjho otca, takže som si myslela, že nemôžem prestať, že to neprijme. Povedal by mi, že si snáď robím srandu, že musím byť silná, som predsa šampión,“ dodala hviezdna tenistka.