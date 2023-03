BRATISLAVA – Boli to veľké emócie. Bývalá slovenská tenistka Dominika Navara Cibulková (33) sa stala v nedeľu dvojnásobnou matkou, keď v súkromnej rakúskej klinike priviedla na svet dcérku Ninu. Boli sme pri tom, keď si ju spoločne s manželom Michalom a synom Jakubkom odniesli domov z nemocnice.

Naša legendárna tenistka mala pôvodne rodiť až koncom tohto týždňa. Ninka sa však vypýtala na svet o čosi skôr a Cibulková napokon rodila už počas uplynulého víkendu v nedeľu. Pôrod absolvovala rovnako, ako v prípade prvorodeného Jakubka vo Viedni v súkromnej klinike Döbling. Podľa našich informácii prebehlo všetko v poriadku a nenastali žiadne komplikácie.



V nemocnici so špičkovým zariadením tak nemusela byť dlhšie, ako to bolo nutné. Dcérku Ninu si s manželom Michalom Navarom odniesli domov dnes v poobedných hodinách. Boli sme pri tom a bolo sa veru na čo pozerať. Malý Jakubko prišiel do spomínanej kliniky za svojou sestrou a mamou s kyticou v ruke, čo bolo v skutku dojemné. To však bolo nič oproti tomu, keď vyšli všetci spoločne z nemocnice von. Došlo dokonca aj na slzy a vieme, prečo sa Cibulková rozplakala. VIAC SA DOZVIETE V GALÉRII