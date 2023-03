V šatniach si za posledný rok užila svoje. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková priznala, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu čelí nenávistným prejavom.

Bielorusko je blízkym spojencom Ruska a taktiež čelí športovým zákazom v štartovaní na vrcholných podujatiach. Rusi a Bielorusi si určite nezahrajú ani na hokejových MS o rok, horúcou témou je štart na olympiáde v Paríži. Tenisti z týchto krajín môžu štartovať na turnajoch, ale pod neutrálnou vlajkou.

„Na instagrame je veľa neprajníkov. Keď som v minulosti prehrala zápas, objavilo sa tam množstvo negatívnych komentárov. Bolo to pre mňa naozaj ťažké, pretože v šatni som sa s tým predtým nestretla,“ priznala Sabalenková, ktorá nechápe, prečo je terčom negatívnych prejavov:

„Bolo ťažké pochopiť, že je toľko ľudí, ktorí ma bezdôvodne nenávidia. Ja som nič neurobila.“

Sabalenková tvrdí, že konflikty nemala so samotnými hráčkami, ale skôr s členmi ich tímov. „Mala som niekoľko, neboli to bitky, skôr čudné rozhovory. Nie s hráčkami, ale členmi ich tímov. Bolo to ťažké obdobie. Teraz sa to už zlepšuje,“ tvrdí.

Najmä vzťahy medzi ruskými a ukrajinskými tenistami a tenistkami sú obzvlášť vypäté. Prednedávnom Ukrajinka Lena Curenková nenastúpila na zápas 3. kola na turnaji Indian Wells práve proti Sabalenkovej.

Dôvodom mal byť jej rozhovor so šéfom WTA Stevom Simonom, po ktorom dostala panický záchvat úzkosti, keď ju šokoval Simonov postoj k celkovej situácii, k ruskej invázii na Ukrajinu a k ruským a bieloruským tenistom.