Bude mať Roger Federer tenisových nasledovníkov medzi vlastnými deťmi? Je to možné, no švajčiarska legenda ich trénovať nebude.

Roger má so slovenskou manželkou Mirkou dievčenské dvojičky Charlene Rivu a Mylu Rose a chlapčenské Lennyho a Lea. Zdá sa, že tenis im učaroval, pretože ho vraj hrajú štyrikrát týždenne. Napriek tomu, že sa s nimi často ocitne na kurte aj ich otec, väčšinou sa snaží držať v úzadí.

„Nie som tréner, som otec a ako vieme, o otcove rady deti príliš nestoja,“ povedal na rovinu Federer v rozhovore pre CNN. S jeho deťmi nepohne ani skutočnosť, že patrí medzi najúspešnejších tenistov histórie.

„Nezáleží na tom, či ste vyhrali Wimbledon, alebo nie. Stále som ich otec a oni nechcú počúvať, čo im hovorím. Snažím sa byť vtipný, no občas sa snažím byť k nim priamy a učiť ich. Povedal by som, že do toho celého vstupujem ako technický tréner.“

Federer priznal, že sa mu uľavilo, keď jeho dcéry neprejavovali záujem o tenis v mladšom veku. V čase, keď sa narodili, bol Švajčiar na vrchole kariéry. Kvôli neustálemu cestovaniu po svete by len ťažko mohol investovať čas do tenisového rozvoja svojich detí.

„Nemyslím si, že sme boli blázniví tenisoví rodičia, ktorí povedali: „Dievčatá, musíte ísť na kurt a hrať každý deň dve hodiny.“ Teraz však naozaj začínam cítiť, že chcú hrať viac a viac,“ dodal tenisový velikán.

Dievčenské dvojičky v júli tohto roka oslávia štrnásť rokov, chlapčenské prednedávnom oslávili deviate narodeniny.