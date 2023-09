V počte grandslamov prekonal aj Nadala s Federerom. Novak Djokovič si však podľa Rennae Stubbsovej honbou za titulmi kompenzuje to, že nikdy nebude taký uznávaný ako spomínaná dvojica.

Djokovič má na konte 24 grandslamových titulov, kým Federer 20 a Nadal 22. Šanca, že ho táto dvojica prekoná, sa blíži k nule. Prvý menovaný už ukončil kariéru, druhého trápia zranenia, kvôli ktorým je dlhšiu dobu mimo hry.

„Djokovičove čísla sú jednoducho neuveriteľné. Je veľmi polarizujúci v mnohých smeroch pre mnohých ľudí, ale ja ako bývalá profesionálna tenistka a niekto, kto dlhodobo sleduje tenis, môžem len žasnúť nad jeho schopnosťou neprestať a byť neoblomný,“ vyhlásila bývalá tenistka a trénerka, ktorá trénovala, napríklad, Serenu Williamsovú či Karolínu Plíškovú.

„Myslím si, že Federer a Nadal zosobnili túžbu veľa vyhrávať, ale pre Novaka to je posadnutosť. Môžete to vidieť, že chce zvyšovať svoje čísla vo víťazstvách, pretože vie, že nebude celosvetovo taký populárny ako Roger a Rafa. To je fakt. Myslím, že chce zvyšovať čísla a hovorí si: Áno, môžu byť populárnejší ako ja, ale ja budem vždy ten najväčší a vždy budem mať lepšie čísla ako oni.“

Stubbsová však svoje slová nemyslela urážlivo, práve naopak, jedným dychom dodáva, že Djokovič má za to jej rešpekt: „Za to ho obdivujem. Obdivujem ho, že nechce byť obľúbený, nechce byť ten, ktorého všetci milujú, pretože to nemá v povahe. Bez ohľadu na to, čo si o Novakovi myslíte, či ho milujete, alebo nenávidíte, ten chlap je neuveriteľný. V 36 rokoch si každý o ňom myslí: Vyzerá unavene, skončil, už je na to príliš starý, čas ho začal dobiehať. Páči sa mu, že 20, 25 či 27-roční hráči pri ňom vyzerajú, akoby netrénovali. Je neuveriteľné, aký je Djokovič odolný.“