Viacero známych osobností a celebrít využíva služby pestúnky. Platí to aj v prípade našej bývalej tenistky Dominiky Navara Cibulkovej a jej manžela Michala, ktorí už roky využívajú služby Andrei Kováčovej (58). Exkluzívne pre Šport24.sk porozprávala detaily zo súkromia rodiny Navarovcov.

Ako ste sa k tejto práci dostali a ako dlho ju celkovo robíte?



Pestúnku robím od detstva, kedy som chodievala kočíkovať deti k mamičke do jaslí, kde pracovala. Neskôr som kočíkovala susedove deti. Potom škola, odbor detská sestra a premiéra bol môj syn Fedor. Mám 27 ročnú prax na novorodeneckom oddelení. Posledných 13 rokov mojej činnosti na Detskej klinike v Bratislave mi umožnilo starať sa o deti so zdravotnými problémami. Služby tam bývajú častokrát ťažké, smutné a tak nad nečakanou ponukou starať sa o voňavého novorodenca som ani na okamih nezaváhala.



Oslovili vás Dominika a Michal a vyžiadali si vaše služby?



Dalo by sa povedať, že som sa k ním dostala úplnou náhodou, aj keď na náhody príliš neverím. Na oslave narodenín vnučky sestrinej kamarátky si ma všimla Dominikina mama, ktorá tam bola tiež. Navarovci v tom čase hľadali pestúnku a mne sa zapáčila myšlienka starať sa o maličké voňavé bábätko. Keď mi Dominika zatelefonovala, dohodli sme si stretnutie, po ktorom bolo rozhodnuté. Konkurz na hľadanie inej pestúnky sa už nekonal. Hoci som bola veľmi nervózna, okamžite to zo mňa opadlo. Odchádzala som zo stretnutia už ako Jakubkova pestúnka, ktorá sa ho nevie dočkať. Všetko sa to odohralo len pár týždňov pred Jakubkovým narodením.



V čom konkrétne teda spočíva vaša pracovná náplň pestúnky?



Nemám určené, čo musím. Prídem a všetko ide samé. Ide o bežnú starostlivosť o dieťatko. Nejde o nič mimoriadne, ale skôr bežné veci, ktoré musí počas dňa absolvovať každá matka, ktorá má malé dieťa. Ide teda o prebaľovanie, kúpanie, kŕmenie, uspávanie atď. Hovorím, nič špeciálne. Navyše, Michal s Dominikou mi veľakrát všetko uľahčia. Najmä, keď sú doma. Pokiaľ ale nemajú navarené, tak navarím. Ak treba niečo iné pomôcť a vybaviť, tak to urobím.



Je náročné starať sa o Jakubka?



Nie, nie je. Ide nám to spolu dobre. Je to skvelé dieťa.



Ako ho môžete zhodnotiť ako dieťa? Je skôr pokojnejší alebo ste s ním zažili aj neľahké situácie?



Žiadne neľahké situácie neboli. Jakubko má športové nadanie, množstvo energie, ktorú potrebuje využiť, ale keď je so mnou, tak je pokojnejší. Je to zvedavé a vnímavé dieťa. Rád majstruje a je vo veku, keď sa veľa vypytuje na všetko. „Čo to je?“... babika. „A čo je toto?“