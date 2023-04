Úvod sobotňajšieho prípravného zápasu slovenskej hokejovej reprezentácie v Trenčíne proti Nemecku bude patriť Hossovcom. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) sa poďakuje bývalému trénerovi národného tímu Františkovi i jeho dvom synom Marcelovi s Mariánom za významný prínos pre slovenský hokej.

Súčasťou poďakovania pred začiatkom duelu v Trenčíne bude krátke spomienkové video. Okrem toho aj odovzdanie pamätných predmetov, ďakovná reč a napokon aj čestné vhadzovanie v réžii všetkých troch nositeľov slávneho priezviska Hossa.

"Príjemne nás prekvapila iniciatíva Slovenského zväzu ľadového hokeja. Byť súčasťou národného tímu je tá najvyššia pocta či pre hráča, alebo trénera a nám bolo vždy cťou reprezentovať. Veríme, že duel proti Nemecku na trenčianskom zimnom štadióne bude vypredaný, spoločne si užijeme skvelú atmosféru a poženieme našich chlapcov k víťazstvu,” uviedli Hossovci v spoločnom stanovisku.

František je súčasťou slovenskej hokejovej reprezentácie od roku 1993. Začínal ako asistent po boku prvého hlavného kouča národného tímu Júliusa Šuplera, pričom v tejto pozícii figuroval do roku 1999. Okrem funkcie asistenta pôsobil v rokoch 1995 až 1997 aj ako hlavný tréner reprezentácie do 20 rokov. V roku 2002 sa po Jánovi Filcovi stal koučom reprezentácie a na MS 2003 vo Fínsku ju doviedol k zisku bronzových medailí. Na poste hlavného trénera pôsobil do roku 2006. Viedol ju v 110 medzištátnych stretnutiach, minimálne 100 duelov na striedačke Slovenska majú okrem neho len traja tréneri - Július Šupler, Ján Filc a nedávno aj Craig Ramsay, ktorý je súčasným trénerom reprezentácie. V sezóne 2006/07 sa František Hossa stal generálnym manažérom národného tímu, v rokoch 2008 až 2011 pri ňom opätovne pôsobil na pozícii asistenta trénera.

Na snímke František Hossa počas zápasu legiend českého a slovenského hokeja, ktorý je oslavou 25. výročia historického úspechu tímu Českej republiky na ZOH v Nagane. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Marián Hossa odohral za Slovensko 88 duelov, na konte má 39 gólov. Predstavil sa na ôsmich MS, premiérovo ešte ako 18-ročný v roku 1997. Následne v rokoch 1999, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007 a 2011. V 52 dueloch v rámci svetových šampionátov nazbieral 41 bodov (16+25). Štyrikrát sa predstavil aj pod piatimi kruhmi. Na ZOH 2002, 2006, 2010 a 2014 dosiahol 28 bodov (14+14) v 19 zápasoch.

Marcel Hossa nastúpil za Slovensko do 113 medzištátnych duelov, strelil v nich 27 gólov. Predstavil sa na šiestich svetových šampionátoch (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012) a troch olympijských turnajoch (2006, 2010, 2014). Jeho najväčším úspechom je zisk strieborných medailí na MS 2012.

"Na Slovensku by sme veľmi ťažko hľadali rodinu, ktorá za uplynulé dve dekády obetovala pre náš hokej toľko, ako práve Hossovci. Marián s Marcelom výkonmi na ľade, ich otec František odbornosťou na striedačke. Využili sme príležitosť, že v príprave na majstrovstvá sveta zavíta naša reprezentácia do Trenčína, kde sú všetci doma, aby sme sa im pred zaplneným štadiónom mohli poďakovať za roky kvalitnej i obetavej práce pre slovenský hokej a príkladný vzťah k národnému tímu,“ povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan podľa hockeyslovakia.sk.