VIEDEŇ – Bývalá slovenská tenistka Dominika Navara Cibulková (33) sa stala v nedeľu dvojnásobnou matkou, keď v súkromnej rakúskej klinike priviedla na svet dcérku Ninu. Novopečená dvojnásobná matka je známa tým, že si potrpí na luxus. Posvietili sme si preto na to, čo mala na sebe, keď opúšťala nemocnicu.

Cibulková mala pôvodne rodiť až 25. marca. Ninka si však povedala, že sa na svet vypýta o niekoľko dní skôr. Naša bývalá elitná tenistka tak napokon porodila už počas uplynulého víkendu v nedeľu. Pôrod absolvovala rovnako, ako v prípade synčeka Jakubka vo Viedni, v súkromnej klinike Döbling. Všetko prebehlo v poriadku a nenastali žiadne komplikácie.

Navarovci sa tak mohli pobrať z nadupanej súkromnej nemocnice už v stredu popoludní.



Bol pri tom aj portál Šport24.sk. Dcérku Ninu si Cibulková s manželom Michalom odniesli do auta hlavným vchodom. Okrem iného sme sa zamerali aj na to, ako bude Dominika upravená a čo bude mať na sebe. Rodáčka z Piešťan je totiž známa, že si potrpí na luxusné outfity a dokonale urobený make-up. Boli sme teda zvedaví, či zvolí prirodzenosť, alebo to dá na dokonalosť. VIAC SA DOZVIETE V GALÉRII