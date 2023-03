Utiekli mu milióny eur, stratil post svetovej jednotky, no aj tak by sa s odstupom času nerozhodol inak. Novak Djokovič poskytol stanici CNN rozhovor, v ktorom všetko vysvetľuje.

Po víťaznom ťažení na Australian Open prišiel opäť útlm. Americké úrady neschválili žiadosť srbského tenistu o udelenie výnimky a tak sa nepredstavil na prestížnych turnajoch v Indian Wells a Miami. Tým pádom prišiel o tučné finančné odmeny, ale predovšetkým stratil aj post svetovej jednotky, kde vystriedal 19-ročný talentovaný Carlos Alcaraz.

Djokovič zaujal svoj odmietavý postoj ku vakcínam hneď na začiatku. Nič by neurobil inak ani dnes: "Nič neľutujem. Počas života som sa naučil, že ľútosť vás len brzdí a núti vás žiť v minulosti. Toto nechcem. Zároveň ale ani nechcem až veľmi myslieť na budúcnosť. Prajem si žiť skrátka v prítomnosti, ale samozrejme robiť veci tak, aby som si pre seba vytvoril lepšiu budúcnosť. Alcarazovi blahoželám. Jednoznačne si zaslúži byť na vrchole," vysvetlil Srb a uznal kvality mladého konkurenta.

Že sa nepredstavil na spomínaných turnajoch kategórie Master Djokoviča mrzí, no jeho cieľ je iný: "Dúfam, že sa ku koncu leta situácia zmení najmä kvôli US Open. To je pre mňa ten najdôležitejší turnaj na americkej pôde."

Pre srbskú hrajúcu legendu sú pochopiteľne prioritou grandslamy. V súčasnosti je v počte triumfov na delenom prvom mieste s Rafaelom Nadalom. Jeden alebo druhý sa môže na čele opäť osamostatniť už na blížiacom sa French Open.