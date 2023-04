Od incidentu, keď fanúšik bývalej nemeckej tenistky Steffi Grafovej bodol jej rivalku Monicu Selešovú na kurte v Hamburgu, uplynulo v nedeľu už tridsať rokov. Svedkovia na udalosť, ktorá zasiahla ľudí po celom svete, dodnes spomínajú a opisujú ju ako hororový film.

Vzájomný zápas Selešovej a Bulharky Magdaleny Malejevovej na Citizen Cupe v Hamburgu 30. apríla 1993 navždy vstúpil do športovej histórie. Günter Parche, nezamestnaný nemecký občan a Grafovej veľký fanúšik neuniesol fakt, že americká tenistka narodená v Srbsku nahradila Nemku na poste svetovej jednotky. Vybehol na kurt a vtedy len 19-ročnú Selešovú bodol nožom medzi lopatky. Policajtom neskôr povedal, že ju chcel zraniť natoľko, aby nemohla hrať čo najdlhšie: "Nedokázal som zniesť pomyslenie, že niekto môže zdolať Steffi."

Christoph Werle, ktorý na turnaji obsluhoval tabuľu s výsledkami, v sobotu pre nemeckú televíziu Welt povedal, že útok bol ako z hororového filmu. "Vykríkol som, čo bolo jasne počuť aj v televízii. V tej rýchlosti som nedokázal sformulovať jasné varovanie," citovala Werleho agentúra AFP. Jeho výkrik však znamenal, že Selešová sa nahla dopredu, aby naňho videla. To jej mohlo potenciálne zachrániť život, keďže nôž sa nezabodol príliš hlboko. Po tom, čo Selešovej tričko sčervenalo od krvi, na kurt vybehol divák Winfried Röhl a tenistku zachytil. "Videl som tam ležať nôž. Pomyslel som si, že je to hlboké a nevyzerá to dobre," uviedol.

Grafová šla pár dní po útoku Selešovú navštíviť do nemocnice. Fyzioterapeutka Madeleine van Zölenová, ktorá ju tam sprevádzala, uviedla, že Nemka cítila za útok vinu, pretože Selešovú napadol jej fanúšik. "Steffi a Monica hovorili málo, obe plakali. Nevedeli, čo povedať, ale niekedy toho veľa ani netreba rozprávať," zaspomínala van Zölenová.

Selešová mala v tom čase na konte už osem grandslamových titulov a bola na ceste stať sa jednou z najlepších športovkýň histórie. Po útoku bojovala s depresiami a poruchami príjmu potravy. Do súťažného kolotoča sa vrátila dva roky po nehode, no zaprisahala sa, že už nikdy nebude hrať na nemeckej pôde. Jej posledným veľkým úspechom bol zisk deviatej grandslamovej trofeje, ktorú vybojovala v roku 1996 na Australian Open. Z mentálneho utrpenia spôsobeného útokom sa nikdy úplne nespamätala. "Tento chlap zmenil tenisovú históriu, o tom nepochybujem. Monica by toho vyhrala veľa," povedala po skončení Selešovej kariéry tenisová velikánka Martina Navrátilová.

Selešová bola zároveň zhrozená z toho, že turnaj po útoku pokračoval. "Uvedomila som si, že je to celé o peniazoch," vyhlásila po incidente. Parchemu uložili iba podmienečný trest, poškodená tenistka povedala, že ho nedokázala pochopiť. "Úmyselne ma bodol a nebol za to ani potrestaný. Nikdy som sa z toho naozaj nedostala. Nechápem, prečo si táto osoba nemusela odpykať trest za svoj zločin," uviedla po rokoch. Parche prežil zvyšok svojho života v opatrovateľskom dome v nemeckom Nordhausene. V auguste roku 2022 zomrel v spánku.

Tenisové organizácie po útoku zvýšili bezpečnosť na turnajoch. Podľa berlínskeho denníka Tagesspiegel má v dnešnej dobe každoročný turnaj WTA v Stuttgarte 150 príslušníkov bezpečnostnej služby. V minulosti bývalo na mieste len niekoľko policajtov.