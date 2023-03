Srbský tenista Novak Djokovič definitívne nebude štartovať na turnaji ATP Masters 1000 v Miami, ktorý sa začne 22. marca. Nemá totiž stále povolený vstup do USA, keďže nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19. Organizátorom sa nepodarilo zabezpečiť pre neho výnimku.

"Vyčerpali sme všetky možnosti," povedal riaditeľ miamského turnaja James Blake pre stanicu Tennis Channel. "Urobili sme všetko, čo sme mohli. Snažili sme sa hovoriť s vládou, ale je to mimo nášho dosahu. Nebude môcť u nás hrať." Djokovič vyhral prestížne podujatie v Miami spolu šesťkrát, naposledy v roku 2016.

Srbský tenista už musel vynechať aj prebiehajúci turnaj ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Podporu pre jeho štart v USA síce vyjadrili viaceré športové osobnosti i politici, no úrady mu špeciálne povolenie neudelili. "Vyhral tu šesťkrát, je to náš šampión a naozaj by sme ho tu radi videli. Dúfajme, že sa do USA bude môcť dostať na iné podujatia v tomto roku, vrátane Cincinnati a US Open," dodal Blake.

Djokovičov očkovací status spôsobil, že ho krátko pred Australian Open 2022 deportovali z Austrálie. Po víťazstve vo Wimbledone vynechal pre cestovné obmedzenia vlani aj US Open. Do Austrálie sa vrátil v tomto roku na začiatku januára a v Melbourne získal svoj 22. grandslamový titul vo dvojhre. Vyrovnal tak rekord Španiela Rafaela Nadala.