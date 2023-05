Nevyšlo to! Československá dvojica neuspela v semifinále

Štrasburg - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Češkou Miriam Kolodziejovou nepostúpili do finále štvorhry na antukovom turnaji WTA v Štrasburgu. V semifinálovom zápase nestačili na druhý nasadený americko-mexický pár Desirae Krawczyková, Giuliana Olmosová a podľahli mu 4:6, 7:5, 4-10.

Československá dvojica vstúpila do zápasu mizerne a hneď po prvých 4 gemoch prehrávala 1-3. Nakoniec sa prvým set skončil pomerom 6-4 a dvojica Olmosová/Krawczyková mala namierené k suverénnemu víťazstvu. Lenže, Mihálíková so svojou partnerkou ukázali bojovného ducha a v druhom sete dokonca odvrátili 4 mečbaly a nakoniec druhý set vyhrali tesne 7:5. V skrátenej hre už dominovala favorizovaná dvojica a s prehľadom postúpila do finále.