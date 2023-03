Belehrad - Srbský tenista Novak Djokovič neľutuje svoju neúčasť na prestížnych turnajoch ATP v Indian Wells a na Miami Open. Povedal to v rozhovore pre CNN. Americké úrady mu neudelili víza, keďže nie je zaočkovaný proti koronavírusu a aj v dôsledku absencie na kalifornskom podujatí prišiel o prvé miesto v rebríčku ATP.

"Nie, neľutujem nič. Život ma naučil, že ľútosť vás len brzdí a drží vás v minulosti. A to ja nechcem. Zároveň nechcem žiť príliš v budúcnosti a chcem byť čo najviac v prítomnosti," povedal Djokovič v rozhovore pre zámorskú stanicu. Na čele mužského tenisového rebríčka bol najdlhšie spomedzi všetkých hráčov v histórii (380 týždňov) a v pondelok ho vystriedal víťaz Indian Wells, devätnásťročný Carlos Alcaraz. "Gratulujem mu, zaslúži si návrat na prvé miesto," povedal 35-ročný tenista na adresu mladého Španiela. Na druhé miesto ho odsunul koncom januára práve Djokovič, keď vyhral grandslamový Australian Open.

"Je škoda, že som nemohol hrať v Indian Wells a Miami. Milujem tie turnaje, mal som tam veľa úspechov. Zároveň to však bolo moje vedomé rozhodnutie a vedel som o možnosti, že tam nepôjdem. Tak to je a dúfam, že tento rok sa to ohľadom US Open zmení. To je pre mňa najdôležitejší turnaj na americkej pôde," dodal "Nole", ktorý vyhral v Indian Wells päťkrát a na Floride o jeden raz viac.