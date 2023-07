Opäť do toho vhupne. Legendárny tenista Boris Becker sa chystá tretíkrát oženiť. Jeho vyvolenou je kráska, ktorá pri ňom stála aj počas náročných chvíľ vo väzení.

Slávny Nemec ukázal svoje romantické ja a pred svojou Lilian vraj pokľakol v katedrále v Miláne. „Boris jej je neuveriteľne vďačný za to, že s ním zostala počas najťažších chvíľ jeho života. Povedal doslova: zachránila ma a nikdy na to nezabudnem. Je to žena jeho nového života,“ cituje zdroj blízky Beckerovi denník The Sun.

O Lilian sa v médiách často ironicky hovorili, že je ako kópia Beckerových predchádzajúcich partneriek. Iste, nie je taká odvážna ako posledná Borisova ex Lilly, ktorá sa na dovolenkách pri mori ukazuje zásadne hore bez, ale aj Lilian mala v pätách paparazzi fotografov. A keď zhodila šaty, veru stálo to za to a nejeden fanúšik legendárnemu Beckerovi závidel.