Úspešne sa popasovala so zákernou chorobou aj po druhýkrát. Legendárna tenistka Martina Navrátilová prehovorila o tom, čo zažívala počas náročných mesiacov.

Navrátilovej diagnostikovali v decembri minulého roka ranné štádium rakoviny prsníka a hrtana. Lekári ju už vtedy informovali, že rakovina v tejto fáze je dobre liečiteľná a bývalá tenistka má až 95-percentnú šancu na uzdravenie. „Bolo to sedem mesiacov pekla. Emocionálne aj fyzicky. Schudla som asi jedenásť kíl, takže som teraz veľmi štíhla. Bolo to veľmi ťažké, ale momentálne som bez rakoviny, zaklopem na drevo,“ hovorila tenisová legenda v rozhovore pre Good Morning Britain.

Liečba jej dala poriadne zabrať. „Bolo to hrozivé. Viete, chemoterapia, ožarovanie, naozaj ma to ubilo. Fyzicky to bolo brutálne a stále cítim pozostatky liečby, stále mi to visí pri ramene. Tak ľahko na to nezabudnete a nepohnete sa.“

Navrátilovej okrem lekárov veľmi pomáhala manželka Julia, ktorá jej bola oporou. „Bola úžasná, pomáhala mi počas celého trvania liečby. Aj ju to poriadne vydesilo, bola bezmocná. Najmä na začiatku sa bála, obe sme sa báli.“

Rozhovoru, ktorý poskytla Navrátilová, sa zúčastnila aj jej manželka, ktorá taktiež pridala svoj pohľad a pocity. „Bolo to veľmi desivé. Viete, v takýchto prípadoch vás život naučí novým pohľadom na veci. Keď sa vravieva, aby sme nebrali život ako samozrejmosť a vážili si každý jeden moment, presne to teraz robíme s Martinou. Treba ďakovať za každý jeden deň, byť pozitívny. Niektorí ľudia na to zabúdajú.“