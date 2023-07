BRATISLAVA – Šport pre bohatých im vyniesol kráľovský dôchodok. Legendy slovenského tenisu ako Dominik Hrbatý (45), Karol Kučera (49), Miloslav Mečíř (59), či Dominika Navara Cibulková (34) počas svojich úspešných kariér zinkasovali „len“ na turnajových odmenách milióny eur. Zarobené peniaze investovali v Bratislave a jej okolí do luxusného bývania. Haciendy, ktoré si vybudovali pritom doslova vyrážajú dych.

Tenis ako taký je finančne veľmi náročný šport. Svoje o tom vedia najmä rodičia, ktorí chcú mať zo svojich ratolestí profesionálnych hráčov. Počas obdobia, kým dosiahnu tínedžerský vek, tak do nich musia investovať stovky tisíc eur. Ročný program pre mládežníkov stojí na Slovensku v priemere 30-tisíc eur. Pritom, vôbec nie je isté, že sa v dospelosti na najvyššej úrovni presadia a budú môcť zarobiť aspoň také peniaze, ktoré boli do nich investované.



Preraziť sa teda napokon z veľkého množstva mládežníkov podarí aj zásluhou ich rodičov iba hŕstke vyvolených. Aj na Slovensku máme takých hráčov, ktorí to dokázali, tvrdou drinou a veľkou disciplínou sa stali úspešnými. Ruka v ruke s tým ide to, že zarobili milióny eur. Reč je predovšetkým o Dominike Cibulkovej, ktorá na turnajových odmenách zinkasovala najviac, až takmer 13 miliónov eur, ale aj iných našich legendách.



Taký Dominik Hrbatý získal na odmenách 5,4 milióna a Karol Kučera 4,6 milióna eur. Posvietili sme si však aj na ostatných, ako napríkald Miloslav Mečíř, Karin Habšudova či Janette Husárová. Zistili sme, že naše spomínané tenisové ikony si za zarobené peniaze z hráčskych čias postavili v Bratislave a okolí prepychové vily a zakúpili luxusné byty. Poďte sa pokochať spolu s nami. Viac sa dozviete TU