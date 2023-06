Bratislava - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do štvrťfinále dvojhry na antukovom challengeri Bratislava Open. V pozícii jednotky vyhral v 2. kole nad Belgičanom Kimmerom Coppejansom 6:4, 7:5. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti piatemu nasadenému Tomášovi Macháčovi z Česka.

Najlepší slovenský singlista nevstúpil do zápasu dobre a hneď na začiatku ponúkol svojmu súperovi dve šance na prelomenie podania. Molčan to však zvládol a obaja hráči si potom držali servis až do desiatemu gemu. Domáci hráč v ňom prelomil súperovo podanie a získal prvý set. Druhé dejstvo malo rovnaký priebeh. Molčan za stavu 6:5 brejkol Belgičana a postúpil medzi najlepšiu osmičku.

"Bol to náročný zápas, ale veril som si, že ak podám svoj stabilný výkon, tak by som mal zvíťaziť. Nehralo sa ľahko, súper dobre podával počas celého zápasu, no v koncovkách som sa skoncentroval a vedel som, čo chcem urobiť. Som rád, že som to dokázal ukončiť vo dvoch setoch. Každý zápas je ťažký, ale cieľom je tento turnaj vyhrať," povedal Molčan vo videu na oficiálnej webovej stránke turnaja.

dvojhra - 2. kolo:

Alex MOLČAN (SR-1) - Kimmer Coppejans (Belg.) 6:4, 7:5