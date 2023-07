Úspešne sa popasovala s rakovinou a na oslavu sa rozhodla radikálne zmeniť imidž. Legendárnu tenistku Martinu Navrátilovú by ste nespoznali.

Nedávno rodáčka z Prahy hovorila o tvrdom boji so zákernou chorobou. „Bolo to sedem mesiacov pekla. Emocionálne aj fyzicky. Schudla som asi jedenásť kíl,“ hovorila Navrátilová a teraz sa odhodlala k veľkej zmene. Bola pri tom, samozrejme, aj jej manželka Julia. „Nemôžem byť na Martinu viac hrdá. Na jej silu a odhodlanie. Jej odvaha a milosť ma inšpirujú každý deň,“ napísala k záberom, na ktorých Navrátilová dostáva úplne novú tvár.

„Martina má nový účes. Môže sa to zdať ako maličkosť, ale je to pripomienka toho, ako ďaleko sme sa dostali. Je to symbol nádeje a oslavy života,“ dodala Julia a vo videu zo strihania, na ktorom sa obe dobre bavili, prehlásila: „Budeme to volať ‚účes v štýle s*ať na rakovinu‘.“