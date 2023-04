Španielsky tenista Rafael Nadal pre zranenie naďalej odkladá svoj návrat na dvorce. Po odhlásení sa z turnajov v Monte Carle a Barcelone musel v predstihu odvolať svoju účasť aj na podujatí Madrid Masters, ktoré odštartuje na budúci týždeň.

Jeho zdravotné problémy vyvolávajú obavy, či sa bude môcť v máji na grandslamovom Ronald Garros pokúšať zveľadiť svoju rekordnú zbierku 14 titulov z parížskej antuky.

Tridsaťšesťročný Španiel si zranil ohýbač bedrového kĺbu počas zápasu s americkým tenistom Mackenziem McDonaldom v druhom kole Australian Open a od januára preto neodohral žiadny súťažný zápas. "Vynechal som Monte Carlo i Barcelonu a nanešťastie nebudem môcť štartovať ani v Madride. Stále nie som fit," informoval vo štvrtok Nadal, 22-násobný grandslamový šampión.

Pôvodne mala liečba jeho zranenia trvať maximálne dva mesiace, ale situácia sa skomplikovala. "Na zotavenie malo stačiť šesť až osem týždňov, ale už teraz je to okolo 14. Dúfali sme, že to bude inak. Boli dodržané všetky lekárske indikácie, ale uzdravenie neprebehlo tak, ako nám pôvodne povedali," povedal Nadal s tým, že on a jeho tím sa teraz rozhodli vyskúšať iný typ liečby. Nestanovil však žiadny nový termín pre svoj možný návrat na kurty. Roland Garros sa začne 28. mája, pripomenula agentúra AFP.