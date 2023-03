Jedna fotka vie občas urobiť poriadny rozruch. Zistili to aj známe tenistky Aryna Sabalenková a Paula Badosová, ktoré boli zachytené v intímnej póze.

Kvôli nahustenému programu turnajov sa nestretávajú tak často, ako by chceli, v americkom Indian Wells však majú možnosť sa stretnúť aj spolu trénovať. Ich spoločný tréning zachytil oficiálny fotograf WTA a jeden zo záberov dýcha poriadnou pikantnosťou.



Bieloruská tenistka však všetkých uistila, že so Španielkou sú len kamarátky a nič viac. „Len na upresnenie, obe máme priateľov,“ napísala Sabalenková pobavene na Twittri a Badosová glosovala tiež: „Hahaha, toto je pravá láska.“



Krásky majú okrem vzájomného kamarátstva spoločné aj to, že rady zhodia tenisové úbory, a fanúšikom sa, napríklad, ukázali hore bez. Pozrite si dôkaz v GALÉRII.